Герцогиня Кейт: «У нас будет больше детей»
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Герцогиня Кембриджская накануне вдохновила своих многочисленных поклонников. Вместе с супругом Ее Светлость прилетела в Варшаву с официальным визитом. И во время общения с жителям польской столицы обмолвилась о планах по расширению семьи.
Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Польшу 17 июля. Как сообщалось, принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в Варшаву с родителями, но на официальной церемонии встречи не присутствовали.
В аэропорту представителей королевского дома встречал президент Польши Анджей Дуда с женой. А возле аэропорта - множество поклонников. Как пишут таблоиды, пара получила массу подарков для детей. И в том числе игрушку для грудного младенца. Принимая игрушку Кейт обратилась к мужу: «Хорошо, у нас будет больше детей!».
Не обошлось и без шутки. В ответ на комплименты герцогиня заявила, что на самом деле она «не идеальная красавица и не совершенство». «Это все макияж», - пояснила Ее Светлость.
В рамках турне по Европе, герцог и герцогиня Кембриджские с детьми также посетят Гамбург 21 июля. Для принца Джорджа и принцесса Шарлотты это первая официальная поездка в Европу.
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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лакио, похорошела, ни то чуток пополнела, ни то процедуры какие поделала, но выглядит хорошо наконец) а то была совсем уже как тень себя самой
18.07.17 10:19
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Лаки, если бы мы с тобой родили двоих детей одного за другим (при всех няньках и помощницах, мама - незаменима), и нас засунули бы в условия этого террариума ( ее величество Елизавета расслабиться не даст), и мы бы колесили по всему миру, мы бы тоже похудели))) Есть одна старая фотка принцессы Дианы, когда она была беременная Уильямом, спящей, сидя на приёме. Светская жизнь тоже может быть утомительной. ;-)) ПыСы - Кейт хорошо выглядит, свежо.
18.07.17 12:02
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