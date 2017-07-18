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Герцогиня Кейт: «У нас будет больше детей»


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Герцогиня Кембриджская накануне вдохновила своих многочисленных поклонников. Вместе с супругом Ее Светлость прилетела в Варшаву с официальным визитом. И во время общения с жителям польской столицы обмолвилась о планах по расширению семьи.

 
 
 

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Польшу 17 июля. Как сообщалось, принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в Варшаву с родителями, но на официальной церемонии встречи не присутствовали.

В аэропорту представителей королевского дома встречал президент Польши Анджей Дуда с женой. А возле аэропорта - множество поклонников. Как пишут таблоиды, пара получила массу подарков для детей. И в том числе игрушку для грудного младенца. Принимая игрушку Кейт обратилась к мужу: «Хорошо, у нас будет больше детей!».

Не обошлось и без шутки. В ответ на комплименты герцогиня заявила, что на самом деле она «не идеальная красавица и не совершенство». «Это все макияж», - пояснила Ее Светлость.

В рамках турне по Европе, герцог и герцогиня Кембриджские с детьми также посетят Гамбург 21 июля. Для принца Джорджа и принцесса Шарлотты это первая официальная поездка в Европу.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 5 Нравится 18.07.2017 Теги: Герцогиня Кембриджская

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Обсуждение 4  

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  • лаки
    о, похорошела, ни то чуток пополнела, ни то процедуры какие поделала, но выглядит хорошо наконец) а то была совсем уже как тень себя самой
    		18.07.17 10:19
         
    4
         
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    • Ellis_@
      Лаки, если бы мы с тобой родили двоих детей одного за другим (при всех няньках и помощницах, мама - незаменима), и нас засунули бы в условия этого террариума ( ее величество Елизавета расслабиться не даст), и мы бы колесили по всему миру, мы бы тоже похудели))) Есть одна старая фотка принцессы Дианы, когда она была беременная Уильямом, спящей, сидя на приёме. Светская жизнь тоже может быть утомительной. ;-)) ПыСы - Кейт хорошо выглядит, свежо.
      		18.07.17 12:02
           
      2
           
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