Герцогиня Кейт: «У нас будет больше детей»

Герцогиня Кембриджская накануне вдохновила своих многочисленных поклонников. Вместе с супругом Ее Светлость прилетела в Варшаву с официальным визитом. И во время общения с жителям польской столицы обмолвилась о планах по расширению семьи.















Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Польшу 17 июля. Как сообщалось, принц Джордж и принцесса Шарлотта отправились в Варшаву с родителями, но на официальной церемонии встречи не присутствовали.

В аэропорту представителей королевского дома встречал президент Польши Анджей Дуда с женой. А возле аэропорта - множество поклонников. Как пишут таблоиды, пара получила массу подарков для детей. И в том числе игрушку для грудного младенца. Принимая игрушку Кейт обратилась к мужу: «Хорошо, у нас будет больше детей!».

Не обошлось и без шутки. В ответ на комплименты герцогиня заявила, что на самом деле она «не идеальная красавица и не совершенство». «Это все макияж», - пояснила Ее Светлость.

В рамках турне по Европе, герцог и герцогиня Кембриджские с детьми также посетят Гамбург 21 июля. Для принца Джорджа и принцесса Шарлотты это первая официальная поездка в Европу.

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Источник фото: Globallookpress.com