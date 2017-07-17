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Навка показала Пескова на сегвее


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В здоровом теле - здоровый дух. Этого принципа Татьяна Навка придерживается с детства, супруг фигуристки Дмитрий Песков старается не отставать от супруги. Накануне Навка опубликовала вдохновляющее видео мужа.

 

На видео Песков снят играющим баскетбольным мячом на сегвее. «По многочисленным заявкам» - подписала видео Татьяна, добавив хештег #вспортивнойсемьездоровыйдух.

Мнения подписчиков фигуристки, как обычно, разделились: «Молодцы! Красивые люди во всех смыслах! Светлые! И между прочим! Все своим трудом и умом! Вы гордость и радость!», «И о чем это? Жизнь удалась?», «Приятно, что государством руководят не просто умные, но и вполне адекватные, веселые, спортивные мужики!», «А пробежаться сил что ли нет?», «Что значит правильная женщина рядом. Татьяна, так держать, Песков с еще большей харизмой, чем был», «Бывают же спортивные мужчины!»

Напомним, в апреле Навка опубликовала в соцсетях снимок полуообнаженного мужа после бани. Фигуристку довольно жестко критиковали, но, в конце концов, на шоу Ивана Урганта спортсменка заявила: «Я знаю, что многие завидуют».

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0 Не нравится 0 Нравится 17.07.2017 Теги: татьяна навка Дмитрий Песков

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