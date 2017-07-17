Ирину Нельсон раскритиковали за орден

Сейчас она не слишком часто радует поклонников хитами и выступлениями. Но заслуги Ирины Нельсон в прошлом вряд ли можно переоценить. На прошлой неделе артистка получила орден «За заслуги перед Отечеством». Публика в некотором недоумении.

Публикация от Ирина Нельсон Irene Nelson (@irinanelson) Июл 10 2017 в 12:57 PDT

О получении ордена Нельсон сообщила в соцсетях: «Я благодарю всех за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. <...>. 2 дня назад, стоя в Екатерининском дворце Кремля, среди почтенных и уважаемых людей, я, единственная девушка из шоу-бизнеса, которой вручали эту медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, до конца еще не осознав значения этого события, просто благодарила Судьбу за свершившийся факт. Я искренне люблю свое Отечество и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!!!»

Подписчики артистки в соцсетях удивились: «Кошмар! Какое творчество? Я вообще вас давно не слышу и не вижу. Думала, вы на пенсии», «Какие это заслуги перед Отечеством? Она социальные функции какие-то выполняла?»

«Как реагировать на такое? Никто не помнит, никто не знает, но медаль - заслужена. Вызвали в Кремль, вручили, пожали руку и налили шампанского. На улице сделала фото, пришла домой - запилила в соцсети. Заслужила. Достойна», - возмущается один из топовых блогеров.

Не остался равнодушным даже Эдгард Запашный. «Когда ты и твои коллеги пашут как лошади годами и в некоторой степени для того, чтобы когда-нибудь стоять перед президентом и, гордясь собой и своей проделанной работой, получить достойную награду, то в это время вот такие «ПЕВИЦЫ» вдруг получают орден, да еще и второй степени. Признаюсь, что меньше работать после такого не хочется, но уже и не хочется, чтобы когда-нибудь и твое имя встало в один ряд с такой вот «ПЕВИЦЕЙ»! <...>. Есть вещи, которые называются ПЕРЕБОРОМ, и это именно тот самый случай!!!»

Сама Нельсон старается не реагировать на критику. А вот супруг артистки был сильно раздосадован и пригрозил «троллям»: «Зачем вам проблемы, у вас и так мозга нет, еще и остальное отшибем», - написал мужчина. Правда, через некоторое время пост был удален.

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