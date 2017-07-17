Ирину Нельсон раскритиковали за орден
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Сейчас она не слишком часто радует поклонников хитами и выступлениями. Но заслуги Ирины Нельсон в прошлом вряд ли можно переоценить. На прошлой неделе артистка получила орден «За заслуги перед Отечеством». Публика в некотором недоумении.
О получении ордена Нельсон сообщила в соцсетях: «Я благодарю всех за такое единодушное мнение, что эту награду я действительно заслужила! Что мое более 20-летнее творчество не осталось незамеченным. <...>. 2 дня назад, стоя в Екатерининском дворце Кремля, среди почтенных и уважаемых людей, я, единственная девушка из шоу-бизнеса, которой вручали эту медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, до конца еще не осознав значения этого события, просто благодарила Судьбу за свершившийся факт. Я искренне люблю свое Отечество и определенно верю в Самое Светлое Будущее и Всем Нам вместе желаю Этого!!!»
Подписчики артистки в соцсетях удивились: «Кошмар! Какое творчество? Я вообще вас давно не слышу и не вижу. Думала, вы на пенсии», «Какие это заслуги перед Отечеством? Она социальные функции какие-то выполняла?»
«Как реагировать на такое? Никто не помнит, никто не знает, но медаль - заслужена. Вызвали в Кремль, вручили, пожали руку и налили шампанского. На улице сделала фото, пришла домой - запилила в соцсети. Заслужила. Достойна», - возмущается один из топовых блогеров.
Не остался равнодушным даже Эдгард Запашный. «Когда ты и твои коллеги пашут как лошади годами и в некоторой степени для того, чтобы когда-нибудь стоять перед президентом и, гордясь собой и своей проделанной работой, получить достойную награду, то в это время вот такие «ПЕВИЦЫ» вдруг получают орден, да еще и второй степени. Признаюсь, что меньше работать после такого не хочется, но уже и не хочется, чтобы когда-нибудь и твое имя встало в один ряд с такой вот «ПЕВИЦЕЙ»! <...>. Есть вещи, которые называются ПЕРЕБОРОМ, и это именно тот самый случай!!!»
Сама Нельсон старается не реагировать на критику. А вот супруг артистки был сильно раздосадован и пригрозил «троллям»: «Зачем вам проблемы, у вас и так мозга нет, еще и остальное отшибем», - написал мужчина. Правда, через некоторое время пост был удален.
Ранее мы писали:
Ирину Нельсон поздравил Барак Обама. В свой день рождения певица побывала на встрече с президентом США.Звезды девяностых — где они сейчас? Куда пропали певцы, кумиры 90-х?
Дакота отказалась работать с женой миллионера. Певица оказалась втянутой в семейный скандал.
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Обсуждение 11
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Привет из 90-х!Бывший бандюк купил женке медаль ко дню рождения. А бошки обещает поотрывать тем, кто против. Ню-ню...
18.07.17 11:34
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Пипец, и мне тогда орден, я тоже хочу!
18.07.17 10:16
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НетуникаОрден получила, видимо, за то, что 20 лет в трусах по сцене прыгала. Вот это творчество, это я понимаю...куда, куда ещё можно катиться этой стране?!?
18.07.17 05:49
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КатяПоходу эту девушку мы теперь регулярно будем видеть на клео.
18.07.17 05:38
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Она получила медаль ордена, а не орден. Это меньше. Но все равно вызывает, мягко говоря, недоумение.
17.07.17 23:19
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Все ок.Она поблагодарила за единодушное мнение так решивших.
17.07.17 23:13
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кА кто это? какие заслуги перед отечество?
17.07.17 22:56
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Если бы у нее было хоть капля совести и чести, она бы не приняла такую награду из уважения к тем, кто этого достоин. "Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех"- Борис Пастернак.
17.07.17 20:06
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Micha PiterЗаслуги перед отечеством? 20-летнее творчество? Ну и маразм
17.07.17 19:42
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AxКто это?
17.07.17 17:08