Апина пригрозила судом Лене Миро

Алена Апина в последнее время с увлечением эпатирует публику откровенными фото и видео. И довольно спокойно относится к критическим замечаниям по поводу возраста. Но недавно артистка не выдержала.

На прошлой неделе Алена опубликовала серию довольно откровенных снимков, сделанных в Испании. Блогер Лена Миро, которая обычно жестко высмеивает недостатки фигур известных дам, не преминула саркастически высказаться в адрес артистки, отметив, что в случае с Апиной «мозг уехал прочь на ночной электричке».

Алена немного рассердилась. И в интервью Life.ru заметила, что Миро стоило бы задуматься об окончании юридических курсов. «Вы часто называете меня и старой, и дряхлой, и выжившей из ума идиоткой, и даже алкоголичкой. Идите учиться на юриста, деточка. Это пока дружеский совет. Ведь еще парочка подобных заявлений, и можно уже не тратить свое драгоценное время на интернет-общение, а встретиться в более интересных заведениях. В зале суда, например».

Впрочем, Лена не стушевалась. Она уже выразила готовность встретиться с певицей в суде. «Я с большим удовольствием пришлю своего адвоката и фотографов в суд, где Алена докажет, что у нее не дряблый живот, а сама она - не женщина в возрасте, а молодая, задорная девка. А заодно получит и встречный иск с моей стороны - уверена, повеселимся мы все отлично».

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