Хайди Клум продолжает обнажаться

Она любит обнажаться перед камерой и не скрывает этого. Хайди Клум (Heidi Klum) нравится процесс, нравятся свои фотографии. И она готова позировать не только знаменитым фотографам.

Накануне Хайди опубликовала селфи, на котором запечатлена топлес. «Еще один день в офисе», - сообщила 44-летняя модель. Менее чем за сутки снимок набрал около 70 тысяч лайков.

Сама Клум ранее признавалась, что ей не слишком сложно было следить за фигурой. До 40 лет. Теперь же приходится прилагать немало усилий. Модель старается соблюдать диету, отказалась от жирного и сладкого. «Сегодня я по-прежнему без ума от гамбургеров и картошки фри. Но в отличие от меня 20-летней, теперь я искреннее люблю их, только когда они лежат в тарелке у моих детей, а не в моей собственной», — поясняла в одном из интервью звезда.

Вот уже более десяти лет Хайди занимается фитнесом не менее пяти раз в неделю под руководством личного тренера. У модели индивидуальная программа, причем основная работа идет над мышцами бедер. А еще Клум никогда не откажется от ежедневной утренней пробежки. Так что теперь знаменитость уверяет, что после сорока лет она стала гораздо увереннее в себе, чем в свои 20.

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