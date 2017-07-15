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Хайди Клум продолжает обнажаться


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Она любит обнажаться перед камерой и не скрывает этого. Хайди Клум (Heidi Klum) нравится процесс, нравятся свои фотографии. И она готова позировать не только знаменитым фотографам.

Накануне Хайди опубликовала селфи, на котором запечатлена топлес. «Еще один день в офисе», - сообщила 44-летняя модель. Менее чем за сутки снимок набрал около 70 тысяч лайков.

Сама Клум ранее признавалась, что ей не слишком сложно было следить за фигурой. До 40 лет. Теперь же приходится прилагать немало усилий. Модель старается соблюдать диету, отказалась от жирного и сладкого. «Сегодня я по-прежнему без ума от гамбургеров и картошки фри. Но в отличие от меня 20-летней, теперь я искреннее люблю их, только когда они лежат в тарелке у моих детей, а не в моей собственной», — поясняла в одном из интервью звезда.

Вот уже более десяти лет Хайди занимается фитнесом не менее пяти раз в неделю под руководством личного тренера. У модели индивидуальная программа, причем основная работа идет над мышцами бедер. А еще Клум никогда не откажется от ежедневной утренней пробежки. Так что теперь знаменитость уверяет, что после сорока лет она стала гораздо увереннее в себе, чем в свои 20.

Ранее мы писали:

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0 Не нравится 0 Нравится 15.07.2017 Теги: Хайди Клум

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Обсуждение 2  

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  • Ия
    Про уверенность в себе: вчера смотрела передачу "Америка ищет таланты" . И у неё было мнение об одном эквилибристе, которое отличалось от мнения остальных членов жюри. Саймон(он главный в этой программе) так рявкнул на неё, что она вся сжалась и стала что-то невнятное бормотать в своё оправдание. Все лица показывали крупным планом. В общем, я была согласна с ней. Русские циркачки выполняют более сложные трюки, чем этот соискатель премии на победу. Но Хайди вынужденна была голосовать как и все остальные. Вид у неё был жолкий. Лицо усталое, потрёпанное, старое.
    		 15.07.17 17:02
         
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  • Ирина
    Никогда не худейте до такой степени, чтобы не пугать людей! От хайди остался скелет
    		 15.07.17 15:13
         
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