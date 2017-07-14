Начало карьеры в Дубне: варианты для выпускников вузов

Система высшего образования испытывает кризис: она ориентирована на потребности студентов, а не на рыночный спрос. В результате выпускники сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. Ситуация усугубляется конкуренцией среди соискателей. Так, более 70% студентов планируют трудиться по специальности, но устроиться удается лишь 35%.

Какую работу ищут выпускники?

В поисках работы после вуза кандидаты с нулевым стажем зачастую обращаются к сфере продаж и стартовым позициям. При этом найти на Trud.com предложения по работе в Дубне с перспективой карьерного развития возможно. Кадровые специалисты рекомендуют обращаться к руководителям компаний и организаций напрямую или отправлять резюме – даже если в требованиях указан опыт работы. В некоторых случаях работодатели делают исключение для старательных и инициативных кандидатов.

Эксперты рекомендуют не пренебрегать стажировками в крупных компаниях, в которых сформирована система обучения и адаптации новых сотрудников. При ее успешном прохождении есть возможность остаться в штате.

Работа в Дубне для молодых специалистов: вакансии и оплата

По количеству открытых вакансий в Дубне для соискателей без стажа лидируют производственная отрасль, IT, торговля и продажи. Принимать выпускников готовы компании, работающие в сфере рекламы, банковской отрасли, консалтинга, активных продаж. Для старта карьеры кандидаты чаще всего выбирают позиции:

менеджера по продаже рекламы;

разработчика мобильных приложений;

веб-дизайнера;

секретаря;

продавца, консультанта;

финансового консультанта;

электромеханика.

Специалистам начального уровня платят от 15 000 до 40 000 рублей.

Для продуктивного поиска работы необходимо составить резюме и подготовить несколько вариантов сопроводительных писем. Резюме должно соответствовать вакансии, быть лаконичным и информативным. Портфолио или другие наработки также должны быть прикреплены к анкете.



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