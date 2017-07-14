Бейонсе представила малышей

Ну наконец! Певица Бейонсе (Beyonce) представила своих наследников. Накануне звезда опубликовала трогательный семейный снимок с маленькими сыном и дочерью.

Фото артистка опубликовала не просто так. «Сиру Картеру и Руми сегодня месяц», - сообщила Бейонсе.

На снимке певица запечатлена в платье с цветочным принтом на фоне арки, украшенной цветами. Малыши выглядят очень мило на руках мамы, отмечают светские обозреватели. А сама Бейонсе, похоже, уже вполне восстановилась после родов.

Напомним, по данным СМИ, малыши родились на свет раньше времени и некоторое время находились в клинике под контролем медиков. Сообщалось, что у ребят была диагностирована так называемая «желтуха новорожденных».

Бейонсе и Джей-Зи не торопились официально объявлять имена наследников, так что ходили разного рода слухи. В итоге звезды выбрали довольно оригинальные имена. Мальчика назвали Сир Картер, предположительно от слова sir - «сэр», то есть обращение к знатным особам. Что касается Руми, светские обозреватели припомнили, что это японское женское имя. Некоторые также вспомнили о знаменитом персидском поэте Джалаладдине Руми.

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