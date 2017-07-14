Алена Апина снова провоцирует
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Алена Апина разошлась. В этом году артистка уже представила два клипа, в которых недвусмысленно демонстрировала сексуальность. И теперь решила продолжить.
Алена вместе с фотографом Эрикой Вейс провела в Испании фотосессию. И судя по снимкам, дамы решили сделать ставку на легкую провокацию - на снимках 52-летняя артистка позирует в шортах, ботфортах и кружевном бюстье.
Но поклонники Апиной отреагировали на фотографии неоднозначно. По мнению одних, фотограф раскрыла Алену по-новому, они пожелали артистке вдохновения на новые игривые песни. Другие были настроены недружелюбно: «Дешевка!», «Простите, но.. это уже похабщина(((», «Поразводились наши девчули и во все тяжкие рванули. Эх!», «Алена, да вы уже стара для таких фото. У вас агония».
Сама Алена ранее заявила, что возраста не стесняется: «Я хочу сказать, что 52 — это начало, а никак не конец. Возраст, как и время — это вообще придуманные человеком субстанции. Кто нам сказал, что в 50 жизнь закончилась? <...>. После 30 никто не отменял чувств, комплиментов, ярких красок, правильного отношения к себе. Такими нас задумала природа. Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».
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7 самых известных песен Алены Апиной. Она подарила поклонникам массу хитов, многие из которых все до сих пор не против послушать и поностальгировать.
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Обсуждение 9
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KoshkaНеужели она сама не видит результат, что нужно ждать, пока её поклонники отругают? Это не фотки, а финский стыд. И не потому, что раздета и с целлюлитом. На пляжах и не такие встречаются и не комплексуют (и моложе намного).
14.07.17 12:07
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50/50Алёна до сих пор в "группе комбинация")))
14.07.17 11:56
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ОльгаФото вызывают неприятные эмоции, утреннее похмелье немолодой женщины или неудачного соблазнения.
14.07.17 11:53
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МарВ области пояса шорт бы пофотошопить)) а так ничего
14.07.17 11:32
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Эхехе, глупо плохие фото с дурацкой подоплекой в народ пускать.
14.07.17 11:20
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СимаВыглядит она на свой возраст, ничего плохого в ее возрасте нет, хорош как любой другой. Она не в той форме, что бы обнажаться, возраст даже не при чем. Результат, да, пошловатый.
14.07.17 11:18
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ПрелестьЕй бы к психиатру. Или наркологу.
14.07.17 10:55