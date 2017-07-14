Алена Апина снова провоцирует

Алена Апина разошлась. В этом году артистка уже представила два клипа, в которых недвусмысленно демонстрировала сексуальность. И теперь решила продолжить.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 11:53 PDT

Алена вместе с фотографом Эрикой Вейс провела в Испании фотосессию. И судя по снимкам, дамы решили сделать ставку на легкую провокацию - на снимках 52-летняя артистка позирует в шортах, ботфортах и кружевном бюстье.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Июл 13 2017 в 12:03 PDT

Но поклонники Апиной отреагировали на фотографии неоднозначно. По мнению одних, фотограф раскрыла Алену по-новому, они пожелали артистке вдохновения на новые игривые песни. Другие были настроены недружелюбно: «Дешевка!», «Простите, но.. это уже похабщина(((», «Поразводились наши девчули и во все тяжкие рванули. Эх!», «Алена, да вы уже стара для таких фото. У вас агония».

Сама Алена ранее заявила, что возраста не стесняется: «Я хочу сказать, что 52 — это начало, а никак не конец. Возраст, как и время — это вообще придуманные человеком субстанции. Кто нам сказал, что в 50 жизнь закончилась? <...>. После 30 никто не отменял чувств, комплиментов, ярких красок, правильного отношения к себе. Такими нас задумала природа. Раньше я скрывала свой возраст, а теперь ношу его как орден».

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