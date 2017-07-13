Ума Турман едет в Сибирь

Она не из тех, кто отказывается от смелых экспериментов. В свое время Ума Турман (Uma Thurman) часами тренировалась для съемок в фильме Тарантино. А теперь голливудская звезда готова к поездке в Сибирь.

В следующем году Турман отправится в Иркутск на съемки в картине молодого режиссера Юрия Яшникова. Как рассказал кинематографист журналистам, организация поездки звезды (согласование с агентами актрисы, оформление виз и различных документов) оказалась весьма хлопотным делом, но ему удалось добиться своего.

Яшников обратился к отцу звезды, который в прошлом посещал Бурятию и Байкал. «Мы решили действовать по-русски, по-семейному. Сначала вышли на ее отца Роберта, который в 2014 году приезжал на Байкал. Начали переговоры с ним... Идея Роберту понравилась. Сейчас мы согласовываем конкретные даты на следующее лето, когда Турман приедет на Байкал», — цитирует режиссера ИА IrkutskMedia.

О новом проекте Яшникова и роли Турман подробной информации пока нет. Как уточняется, свой первый фильм, комедию «Похабовск. Обратная сторона Сибири» иркутский режиссер снял в 2013 году.

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Источник фото: Globallookpress.com