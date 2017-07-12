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Евгений Папунаишвили женился


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Поздравляем Евгения Папунаишвили! Теперь хореограф женат и счастлив. Накануне Евгений сочетался браком со своей возлюбленной, очаровательной итальянкой по имени Салима.

Они встречались на протяжении года. И несколько месяцев назад объявили о помолвке. А теперь артист официально сообщил о смене семейного статуса. «Этот день запомним на всю жизнь! Мы это сделали. Вдвоем приехали и сделали. Я самый счастливый человек!» - написал молодожен в соцсетях 11 июля.

Ранее победитель проекта «Танцы со звездами» пояснял, что для него и его любимой преодолеть барьер культурных различий не составило особого труда. Папунаишвили старательно осваивает итальянский, Салима увлеченно изучает русский и уже вполне неплохо общается.

Салима же ранее признавалась журналистам, что нашла в хореографе родную душу. «Он настолько добрый, что близок к итальянцам. Женя очень любит пасту, мы часто ужинаем в ресторане. А когда мы остаемся дома, я готовлю ему его любимое блюдо… Я им очень довольна и очень горжусь им как мужчиной», — рассказывала девушка в одном из интервью.

Ранее мы писали:

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 12.07.2017 Теги: Евгений Папунаишвили

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