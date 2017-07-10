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Эштона Кутчера заподозрили в измене


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В свое время он не прочь был завязать интрижку. Но сейчас Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) старается быть примерным папой и заботливым супругом. Однако светские обозреватели время от времени не прочь посудачить об Эштоне - только повод дай. И на днях повод появился.

В конце прошлой недели издание Star опубликовало фото, на котором Кутчер запечатлен с симпатичной стройной брюнеткой. Как уточнялось, снимок был сделан в момент, когда актер со спутницей спешил улететь на приватном самолете. «Эй, Эштон! Кто эта девушка?» - гласил заголовок.

 

Вчера актер решил объясниться. «Знали бы вы, как расстроилась Мила, узнав, что я провел день с нашей кузиной. Извини, тетя Джоди, эти таблоиды такие врушки», - написал Кутчер в Twitter.

Напомним, в свое время актер был женат на актрисе Деми Мур (Demi Moore). Супруги расстались в 2013 году после того, как стало известно о том, что в день годовщины свадьбы Эштон провел вечер в компании неизвестных девушек. Причем провел очень весело.

В 2015 году Кутчер сочетался браком с Милой Кунис (Mila Kunis). Сейчас пара растит 2-летнюю дочь Уайетт (Wyatt) и сына Димитрия (Dimitri), которому осенью исполнится год.

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Эштон Кутчер рассказал о тайной свадьбе. Паре пришлось постараться, чтобы провести церемонию приватно.

Мила Кунис рассказала о дочери. Актриса поделилась своими методами воспитания ребенка. 

Мила Кунис и Эштон Кутчер показали дочь. Опубликованы семейные фото звезд. 



0 Не нравится 0 Нравится 10.07.2017 Теги: Эштон Катчер

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