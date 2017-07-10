Эштона Кутчера заподозрили в измене
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В свое время он не прочь был завязать интрижку. Но сейчас Эштон Кутчер (Ashton Kutcher) старается быть примерным папой и заботливым супругом. Однако светские обозреватели время от времени не прочь посудачить об Эштоне - только повод дай. И на днях повод появился.
В конце прошлой недели издание Star опубликовало фото, на котором Кутчер запечатлен с симпатичной стройной брюнеткой. Как уточнялось, снимок был сделан в момент, когда актер со спутницей спешил улететь на приватном самолете. «Эй, Эштон! Кто эта девушка?» - гласил заголовок.
Вчера актер решил объясниться. «Знали бы вы, как расстроилась Мила, узнав, что я провел день с нашей кузиной. Извини, тетя Джоди, эти таблоиды такие врушки», - написал Кутчер в Twitter.
Напомним, в свое время актер был женат на актрисе Деми Мур (Demi Moore). Супруги расстались в 2013 году после того, как стало известно о том, что в день годовщины свадьбы Эштон провел вечер в компании неизвестных девушек. Причем провел очень весело.
В 2015 году Кутчер сочетался браком с Милой Кунис (Mila Kunis). Сейчас пара растит 2-летнюю дочь Уайетт (Wyatt) и сына Димитрия (Dimitri), которому осенью исполнится год.
Ранее мы писали:Эштон Кутчер рассказал о тайной свадьбе. Паре пришлось постараться, чтобы провести церемонию приватно.
Мила Кунис рассказала о дочери. Актриса поделилась своими методами воспитания ребенка.
Мила Кунис и Эштон Кутчер показали дочь. Опубликованы семейные фото звезд.
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Обсуждение 3
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а вы знали что именно паразиты в организме человека приводят к возникновению большинства смертельных заболеваний,а заражены ими 97% людей. Это из-за них у нас большинство болезней (включая рак), аллергии, хроническая усталость и головные боли, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и слабый иммунитет, эта зараза медленно убивает нас. Но этому теперь есть спасение, вот почитайте как спасти себя и своих близких ---- http://tok.pw/zaraza
11.07.17 05:24
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ПрелестьДа он склонен к подлостям. Он же уже испорчен давно.
10.07.17 09:45