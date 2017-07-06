Овсиенко не хочется в загс
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Певица Татьяна Овсиенко может много рассказать о «женском счастье». И сама артистка сейчас наслаждается этим ощущением. Исполнительница готовится к венчанию со своим возлюбленным, Александром Меркуловым. При этом пара решила обойтись без церемонии гражданского бракосочетания.
Как рассказала Овсиенко, сначала пара планировала обвенчаться в Киево-Печерской лавре. Но сейчас это довольно сложно, и недавно артистка посетила Толгский женский монастырь Волги в Ярославской области. Татьяна пообщалась с игуменьей Варварой и в конце концов решила провести венчание в монастыре.
«А идти в загс совсем не хочется. Буду просить у духовного отца, чтобы нам позволили пройти таинство без штампа в паспорте», - рассказала певица Starhit.
Она добавила, что сейчас ее возлюбленный готовится к причащению. И это будет первое причащение Меркулова. «Саша поедет к отшельнику, который уже много лет обитает в пещере под Рязанью. Этот человек тоже отсидел когда-то в тюрьме, но потом пришел к Богу, ведет очень скромный, уединенный образ жизни. Нас поразила его история».
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Источник фото: Globallookpress.com
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