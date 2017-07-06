Иван Жидков готовится к пополнению

Актер Иван Жидков решил снова попробовать создать семью. Как сообщается, подруга артиста Лилия Соловьева осенью подарит ему малыша. Пара вместе почти два года, и у молодых людей вполне серьезные отношения.

Ранее Жидков состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц, у бывших супругов растет семилетняя дочь.

В прошлом году артист рассказал об отношениях с Лилией, подчеркнув, что после развода довольно серьезно пересмотрел свои взгляды на семью и любовь. «Любовь — нечто преходящее. С появлением соцсетей и смартфонов в сфере коммуникаций произошла настоящая революция», - рассуждал артист.

И уверял, мол, Лилия готова к тому, что с предложением отправиться в загс он торопиться не будет. «У нас честные отношения: Лиля знает, что я не вижу себя в загсе, с памперсами и так далее. Я вижу себя самодостаточным, свободным человеком, который может состоять в отношениях с женщиной и нести за них ответственность, — это и есть другой формат. Брак — это штамп, а штамп — это жесткая формальность, которая, кроме головной боли, ничего никому не дает».

Публикация от Иван (@ivancarevich1) Июл 4 2017 в 2:44 PDT

Но теперь Иван снова может поменять свои взгляды. Лилия сейчас находится на втором триместре беременности. Причем новость об интересном положении подруги Жидков решил сообщить лично, опубликовав фото любимой в соцсетях. Теперь поклонники гадают, как пара назовет малыша?

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