Иван Жидков готовится к пополнению
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Актер Иван Жидков решил снова попробовать создать семью. Как сообщается, подруга артиста Лилия Соловьева осенью подарит ему малыша. Пара вместе почти два года, и у молодых людей вполне серьезные отношения.
Ранее Жидков состоял в браке с актрисой Татьяной Арнтгольц, у бывших супругов растет семилетняя дочь.
В прошлом году артист рассказал об отношениях с Лилией, подчеркнув, что после развода довольно серьезно пересмотрел свои взгляды на семью и любовь. «Любовь — нечто преходящее. С появлением соцсетей и смартфонов в сфере коммуникаций произошла настоящая революция», - рассуждал артист.
И уверял, мол, Лилия готова к тому, что с предложением отправиться в загс он торопиться не будет. «У нас честные отношения: Лиля знает, что я не вижу себя в загсе, с памперсами и так далее. Я вижу себя самодостаточным, свободным человеком, который может состоять в отношениях с женщиной и нести за них ответственность, — это и есть другой формат. Брак — это штамп, а штамп — это жесткая формальность, которая, кроме головной боли, ничего никому не дает».
Но теперь Иван снова может поменять свои взгляды. Лилия сейчас находится на втором триместре беременности. Причем новость об интересном положении подруги Жидков решил сообщить лично, опубликовав фото любимой в соцсетях. Теперь поклонники гадают, как пара назовет малыша?
Ранее мы писали:Сестры Арнтгольц заново строят личную жизнь. Словно сговорившись, Татьяна и Ольга расстались со своими мужчинами.
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