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Джине Лоллобриджиде - 90!


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Сегодня в Риме праздник. Свой 90-й день рождения отмечает легенда кино Джина Лоллобриджида (Gina Lollobrigida). В честь дивы в центре Вечного города красуется красная ковровая дорожка, и сегодня именинница представит свою новую скульптуру.

После 80 лет многие леди и джентльмены стараются относиться к возрасту философски. Но только не Лоллобриджида. По словам актрисы, она предпочитает не называть возраст прямо: «Мне больше нравится отмечать три раза по 30».

Джина снялась более чем в полусотне картин, но славу ей принесли ленты 50-х: «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери». По словам юбилярши, в юности она вовсе не думала о карьере актрисы. Ее больше привлекали скульптура и опера. И кинозвездой она стала случайно - просто не могла отказаться от предложений сняться в нескольких лентах по финансовым соображениям, а потом понеслось.

Что интересно, после завершения кинокарьеры 30 лет назад Джина все же занялась скульптурой. И сейчас скульптуры кинодивы нередко можно увидеть на различных выставках и в частных коллекциях.

Кстати, Лоллобриджида любит Россию и считает русскую публику теплой и искренней. «Я каждый раз с большой радостью возвращаюсь в Россию, потому что чувствую связь с вашей страной. У меня тут очень много друзей, и я чувствую теплое отношение ваше ко мне».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 04.07.2017 Теги: Джина Лоллобриджида

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