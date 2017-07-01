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Бейонсе выбрала необычные имена детям


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И все-таки Бейонсе (Beyonce) и Джей Зи (Jay Z) не обманули ожидания поклонников. Как выясняется, пара выбрала для недавно появившейся на свет двойни довольно оригинальные имена. Старшая дочь артистов Блю Айви (Blue Ivy) довольна.

Малыши появились на свет почти две недели назад, но звездная пара предпочитает пока не делиться своей радостью. На прошлой неделе появились сообщения о том, что ребят якобы назвали Би и Шон. Би - сокращенное от Бейонсе, Шон - имя Джея в миру (Шон Картер). Поклонники артистов не скрывали разочарования, отмечая, что имена слишком ординарные.

Но новые слухи фанатов порадовали. По информации TMZ, знаменитости все же решили соригинальничать, а заодно начали оформление документов по защите прав на имена. Итак, мальчика назвали Сир Картер. Предположительно от слова «sir» - «сэр», то есть обращение к знатным особам. Девочку назвали Руми Картер, и светские обозреватели припоминают, что это японское женское имя. Некоторые также вспомнили о знаменитом персидском поэте Джалаладдине Руми.

Ранее сообщалось, что малыши родились на свет раньше времени. У детей была диагностирована так называемая «желтуха новорожденных», и почти неделю малыши находились под контролем медиков.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 01.07.2017 Теги: бейонсе

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