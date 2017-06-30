Криштиану Роналду представил близнецов
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Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) - самый счастливый папа на свете. Теперь у футболиста трое наследников. Накануне спортсмен опубликовал в Insta фото двойни - сына Мэтью и дочери Евы. За 13 часов снимок собрал более 6 миллионов лайков.
«Так счастлив держать две новых любви моей жизни», - подписал снимок Роналду. Сообщения о появлении двух малышей Роналду от суррогатной матери появились в СМИ несколько недель назад.
28 июня в Казани, по завершении полуфинала Кубка Конфедераций, футболист официально подтвердил информацию и пояснил, что покидает турнир (сборная Португалии проиграла сборной Чили) с легким сердцем. «Я старался во благо национальной сборной и душой, и телом, несмотря на рождение детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной цели, но уверен, мы будем продолжать дарить радость португальцам. Я благодарен президенту Федерации футбола Португалии и отборочной комиссии за понимание. Я очень рад, что наконец-то увижу своих детей в первый раз».
Напомним, старшего сына, Криштиану, футболисту родила также суррогатная мать. Сейчас 32-летний футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.
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Обсуждение 4
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НетуникаСкоро вообще женщина для мужчины будет не нужна: хочешь любви - иди к мужчинам ))), хочешь детей - к суррогатным матерям... О времена! О нравы!
30.06.17 11:55
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Micha Piterтак чего ему его модель детей не родила, а непонятно кто?:) Чтоб алименты потом не платить, если что?:)))
30.06.17 10:03
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БуА вот кстати, да! Практичный парень
30.06.17 10:57
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Marana VilniusСегодня в "Добром утре" Первого канала сообщили, что она тоже беременна. И про Роналду сказали, что результативность, мол, зашкаливает.
30.06.17 13:20
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