Криштиану Роналду представил близнецов

Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo) - самый счастливый папа на свете. Теперь у футболиста трое наследников. Накануне спортсмен опубликовал в Insta фото двойни - сына Мэтью и дочери Евы. За 13 часов снимок собрал более 6 миллионов лайков.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Июн 29 2017 в 10:09 PDT

«Так счастлив держать две новых любви моей жизни», - подписал снимок Роналду. Сообщения о появлении двух малышей Роналду от суррогатной матери появились в СМИ несколько недель назад.

28 июня в Казани, по завершении полуфинала Кубка Конфедераций, футболист официально подтвердил информацию и пояснил, что покидает турнир (сборная Португалии проиграла сборной Чили) с легким сердцем. «Я старался во благо национальной сборной и душой, и телом, несмотря на рождение детей. К сожалению, мы не смогли достичь главной цели, но уверен, мы будем продолжать дарить радость португальцам. Я благодарен президенту Федерации футбола Португалии и отборочной комиссии за понимание. Я очень рад, что наконец-то увижу своих детей в первый раз».

Напомним, старшего сына, Криштиану, футболисту родила также суррогатная мать. Сейчас 32-летний футболист встречается с 22-летней испанской моделью Джорджиной Родригес.

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