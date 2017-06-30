Брук Шилдс снялась в нижнем белье

Сегодня многие голливудские знаменитости пытаются принимать возраст с достоинством. Но это не значит, что они напрочь отказываются от некоторых вещей. Брук Шилдс (Brooke Shields), например, не прочь иной раз и поразвлечься.

















52-летняя актриса снялась в белье Calvin Klein, напомнив о фотосессии 37-летней давности. Брук стала звездой нового номера журнала Social Life. Актриса приняла участие в стильной фотосессии, и особое внимание привлек снимок, на котором Шилдс в кникерсах Calvin Klein.

Светские обозреватели сразу же вспомнили о скандальной рекламной кампании юной Брук для модного бренда. Тогда, в 1980 году, 14-летняя Шилдс снялась в рекламе джинсов, и слоган гласил: «Знаешь, что под моими кельвинами? Ничего!» Шилдс же рассказала в новом интервью об анекдотическом случае.

По словам звезды, после того, как стартовала рекламная кампания Calvin Klein, после одного из шоу она приехала домой, посмотрела на джинсы в своем гардеробе и... внезапно поняла, что у нее, собственно, нет ни одной пары моделей CK. «Это было смешно. Пришлось просить агента срочно заказать мне несколько пар».

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