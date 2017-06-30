Брук Шилдс снялась в нижнем белье
1 0
Сегодня многие голливудские знаменитости пытаются принимать возраст с достоинством. Но это не значит, что они напрочь отказываются от некоторых вещей. Брук Шилдс (Brooke Shields), например, не прочь иной раз и поразвлечься.
52-летняя актриса снялась в белье Calvin Klein, напомнив о фотосессии 37-летней давности. Брук стала звездой нового номера журнала Social Life. Актриса приняла участие в стильной фотосессии, и особое внимание привлек снимок, на котором Шилдс в кникерсах Calvin Klein.
Светские обозреватели сразу же вспомнили о скандальной рекламной кампании юной Брук для модного бренда. Тогда, в 1980 году, 14-летняя Шилдс снялась в рекламе джинсов, и слоган гласил: «Знаешь, что под моими кельвинами? Ничего!» Шилдс же рассказала в новом интервью об анекдотическом случае.
По словам звезды, после того, как стартовала рекламная кампания Calvin Klein, после одного из шоу она приехала домой, посмотрела на джинсы в своем гардеробе и... внезапно поняла, что у нее, собственно, нет ни одной пары моделей CK. «Это было смешно. Пришлось просить агента срочно заказать мне несколько пар».
Ранее мы писали:
Памела Андерсон: «Дети видели мое порновидео». Звезде пришлось объясняться с сыновьями.
Ирина Шейк: «Люблю золото — я ведь русская!» Модель рассказала о съемках ролика для L’Oréal.
Селена Гомес шокировала фотосессией для журнала V. Звезда предстала в образе Лолиты.
Читайте также
-
Планетарий | 27.11.2015
-
Новости | 12.08.2014
-
Новости | 01.07.2017
-
Новости | 01.07.2017
Обсуждение 2
-
RomanЗаработок от 30000 рублей в день!!! Вам нужен готовый, уже настроенный метод заработка? Да, многие не умеют искать и тестировать различные методы в силу своего возраста, или отсутствия навыков и начального капитала. Именно поэтому я покажу один простой и рабочий метод, как можно получать хорошие деньги за несколько минут несложной работы! Подробности на http://rabota.fanclub.rocks
30.06.17 13:15
-
Micha PiterС фотошопом все моложавые и гладкие :)
30.06.17 11:10