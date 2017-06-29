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Ушел Олег Яковлев


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Сегодня не стало певца Олега Яковлева. Бывший солист группы «Иванушки International» скончался в одной из московских клиник рано утром. Последние несколько дней артист находился в реанимации.

О смерти Олега сообщила его возлюбленная и продюсер Александра Куцевол. «Сегодня в 7:05 не стало главного Мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя? Лети, Олег! Я всегда с тобой!» - написала девушка в соцсетях.

 

Как сообщалось ранее, несколько дней назад у Яковлева была диагностирована двусторонняя пневмония. Вчера врачи называли состояние мужчины критическим, он был подключен к аппарату искусственного дыхания, но родные надеялись на лучшее.

Напомним, Олег Яковлев стал выступать в составе «Иванушек» в 1998 году. Через 15 лет артист решил заняться сольной карьерой. Олег выпустил несколько песен и клипов, при этом нередко исполнял песни из репертуара «Иванушек».

«Когда я пел в «Иванушках» заглавные партии, песни становились хитами. У меня есть этот дар. Теперь я пою свои песни и хочу выпустить сольный диск. В группе я никогда бы это не сделал. Спасибо большое Игорю Матвиенко, что разрешает мне петь репертуар «Иванушек», но я этим не злоупотребляю», - говорил певец в одном из недавних интервью.

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0 Не нравится 0 Нравится 29.06.2017 Теги: Олег Яковлев

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