У звездной пары Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) - Джейсон Стейтем (Jason Statham) большая радость. На днях знаменитости стали родителями. Об этом официально сообщила в соцсетях сама Роузи.

Модель подарила любимому сына. Звезда опубликовала фото малыша в Insta и написала: «Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стейтем родился в субботу 24 июня, 8,8 фунта». По всей вероятности, папа Стейтем потерял голову от радости.

Напомним, с 49-летним голливудским актером 30-летняя модель встречается более семи лет. В прошлом году пара сообщила о помолвке, но не стала торопиться со свадьбой. В начале года Роузи обрадовала поклонников сообщением о беременности.

Ранее Хантингтон-Уайтли неоднократно говорила о том, что официальное оформление брака ее мало волнует, но создать семью она вполне готова. «Любая пара, которая вместе довольно долго, чувствует на себе огромное давление. Я верю в брак, но гораздо важнее для меня построить счастливые отношения. А вот дети - то, что гораздо более реалистично в ближайшем будущем».

Кстати, поклонники предполагают, что модель в декрете не задержится.

Ранее мы писали:

Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась сексуальностью. Модель стала лицом специального номера журнала Esquire для путешественников.

Роузи Хантингтон-Уайтли: «Знаю, моя красота увянет». Звезда понимает, что не стоит терять времени.