Роузи Хантингтон-Уайтли представила первенца
2 1
У звездной пары Роузи Хантингтон-Уайтли (Rosie Huntington-Whiteley) - Джейсон Стейтем (Jason Statham) большая радость. На днях знаменитости стали родителями. Об этом официально сообщила в соцсетях сама Роузи.
Модель подарила любимому сына. Звезда опубликовала фото малыша в Insta и написала: «Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стейтем родился в субботу 24 июня, 8,8 фунта». По всей вероятности, папа Стейтем потерял голову от радости.
Напомним, с 49-летним голливудским актером 30-летняя модель встречается более семи лет. В прошлом году пара сообщила о помолвке, но не стала торопиться со свадьбой. В начале года Роузи обрадовала поклонников сообщением о беременности.
Ранее Хантингтон-Уайтли неоднократно говорила о том, что официальное оформление брака ее мало волнует, но создать семью она вполне готова. «Любая пара, которая вместе довольно долго, чувствует на себе огромное давление. Я верю в брак, но гораздо важнее для меня построить счастливые отношения. А вот дети - то, что гораздо более реалистично в ближайшем будущем».
Кстати, поклонники предполагают, что модель в декрете не задержится.
Ранее мы писали:Джейсон Стейтем и Роузи Хантингтон-Уайтли помолвлены. Модель похвасталась роскошным кольцом.
Роузи Хантингтон-Уайтли похвасталась сексуальностью. Модель стала лицом специального номера журнала Esquire для путешественников.
Роузи Хантингтон-Уайтли: «Знаю, моя красота увянет». Звезда понимает, что не стоит терять времени.
Читайте также
-
Планетарий | 07.09.2015
-
Планетарий | 23.04.2015
-
Планетарий | 14.08.2014
-
Новости | 30.06.2017
Обсуждение 4
-
Заработок 20 OOO рублей в день! Вот вам – нужен заработок в интернете? Так, чтобы без обмана и доход хороший - порядка 20 ООО рублей в день! Да... Именно готовый заработок, а не какой-то бесполезный курс! Подробности http://shorek.ru
30.06.17 09:40
-
Ух ты! отлиная новость, поздравляю их!
29.06.17 16:23
-
Новорожденные люди это самые прекрасные, сладкие, божественные существа.
29.06.17 11:18