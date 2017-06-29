Пермякова рассказала о неудачном браке

Известная актриса Светлана Пермякова обычно излучает позитив. Артистка не из тех, кто ноет и жалуется на жизнь. Хотя, как выясняется, поводов для жалоб у женщины более чем достаточно.

Светлана приняла участие в съемках программы «Секрет на миллион» и откровенно рассказала о своем неудачном замужестве.

В 2008 году актриса сочеталась браком с арт-директором одного из московских клубов Евгением Бодровым. Через месяц пара развелась. По словам Пермяковой, за месяц в браке она поняла, что такое ад. «Небеса мне послали алкоголика, шизофреника, наркомана, ВИЧ-положительного. Это была ошибка!»

Спокойного расставания не получилось - после разрыва муж неоднократно угрожал Светлане. Впрочем, актриса старается как можно реже вспоминать о неудачном замужестве. «О покойниках плохо не говорят», - отмечает артистка.

Напомним, сейчас Пермякова растит 5-летнюю дочь Варвару. Два года назад Светлана рассталась с отцом девочки Максимом Скрябиным, но актрисе удалось сохранить с бывшим вполне нормальные отношения.

Кстати, недавно в Insta артистка сообщила о начале работы над новым проектом: «Снимаем, работаем. Новая чудесная роль».

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