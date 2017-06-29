Клаудия Шиффер не стареет
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В Лондоне наступило время чудных летних вечеринок. И накануне модный дом Chanel провел в столице Британии одну из звездных пати - Serpentine Summer Party. На прием собрались знаменитости А-класса, одной из самых эффектных оказалась супермодель Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer).
Сегодня 46-летняя Шиффер практически не появляется на подиуме. Но выглядит Клаудия все так же великолепно. На вечеринке звезда появилась в стильном золотистом платье, и светские обозреватели с удовольствием отметили: Шиффер не стареет.
А тем временем совсем скоро издательство Rizzoli выпускает нечто вроде книги мемуаров Claudia Schiffer by Schiffer. Над книгой поработала сама супермодель. Звезда рассказывает о судьбоносной встрече с агентом на дискотеке в Дюссельдорфе, каково ей было в роли музы Карла Лагерфельда и лица Chanel.
Кстати, в одном из интервью Клаудия заметила, что сегодня некоторые 40-летние леди выглядят интереснее 20-летних. И сама Шиффер вполне довольна собой. «Я обрела гармонию с собой и своим телом уже довольно давно - с тех пор, как поняла, что такое здоровое питание и насколько важны регулярные занятия спортом».
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Клаудия Шиффер показала свои темные стороны. Эффектная фотосессия для Vogue.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 7
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30.06.17 09:40
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ПрелестьКонституция не изменилась. Образ тот же. Но иссохлась. То есть постарела.
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СимаВыглядит потрясающе!
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