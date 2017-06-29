Клаудия Шиффер не стареет

В Лондоне наступило время чудных летних вечеринок. И накануне модный дом Chanel провел в столице Британии одну из звездных пати - Serpentine Summer Party. На прием собрались знаменитости А-класса, одной из самых эффектных оказалась супермодель Клаудия Шиффер (Claudia Schiffer).

















Сегодня 46-летняя Шиффер практически не появляется на подиуме. Но выглядит Клаудия все так же великолепно. На вечеринке звезда появилась в стильном золотистом платье, и светские обозреватели с удовольствием отметили: Шиффер не стареет.

А тем временем совсем скоро издательство Rizzoli выпускает нечто вроде книги мемуаров Claudia Schiffer by Schiffer. Над книгой поработала сама супермодель. Звезда рассказывает о судьбоносной встрече с агентом на дискотеке в Дюссельдорфе, каково ей было в роли музы Карла Лагерфельда и лица Chanel.

Кстати, в одном из интервью Клаудия заметила, что сегодня некоторые 40-летние леди выглядят интереснее 20-летних. И сама Шиффер вполне довольна собой. «Я обрела гармонию с собой и своим телом уже довольно давно - с тех пор, как поняла, что такое здоровое питание и насколько важны регулярные занятия спортом».

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Источник фото: Globallookpress.com