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Рианна увела бойфренда Наоми Кэмпбелл


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Возможно, она набрала пару лишних кило за последние месяцы. Но это не мешает Рианне (Rihanna) заигрывать и кокетничать. Артистка чувствует себя очень сексуальной и готова составить конкуренцию самой Черной пантере.

Несколько недель назад поклонники РиРи заметили признаки агрессии к певице со стороны супермодели Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell). Якобы на звездных приемах Наоми несколько свирепо поглядывала на Рианну или же демонстративно игнорировала девушку.

Светские обозреватели гадали, что же могло стать причиной? И вот Перец Хилтон, кажется, докопался до сути. По информации светского обозревателя, недавно Рианна была замечена на отдыхе в Испании в компании некоего симпатичного неизвестного мужчины. И самое любопытное - в компании того же самого привлекательного незнакомца год назад видели Наоми.

Впрочем, обе звезды на данный момент считаются девушками, готовыми к новым отношениям.

Кстати, недавно Рианна вновь проявила себя в модном бизнесе. Вместе с дизайнером обуви Маноло Блаником (Manolo Blahnik) певица выпустила коллекцию обуви So Stoned, украшенной кристаллами Сваровски.

Ранее мы писали:

Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.

Наоми Кэмпбелл поразила подтянутой фигурой. Время не властно над Черным лебедем.

Наоми Кэмпбелл похвасталась идеальным телом. Черная пантера в отличной форме и при случае готова это доказать.



0 Не нравится 0 Нравится 28.06.2017 Теги: рианна

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