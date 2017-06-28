Пресняков побывал в загсе

Никита Пресняков и его невеста Алена Краснова завершают подготовку к бракосочетанию. Накануне пара побывала в загсе - подала заявление. Свадьба состоится 27 июля. По мнению жениха, дата 27.07.2017 непременно принесет счастье.

Свадьба внука Примадонны определенно станет одним из самых ярких звездных событий этого лета. Торжество состоится в одном из коттеджных поселков Подмосковья, церемония регистрации пройдет там же.

Жених и невеста очень серьезно подошли к вопросу организации бракосочетания, и по некоторым данным, мероприятие обойдется звездной семье в несколько десятков миллионов рублей. Причем на помощь молодым пришли специалисты одного из столичных свадебных агентств. На банкет приглашены около 200 гостей, выступать в качестве тамады согласилась мать жениха Кристина Орбакайте. Есть информация, что специально для свадьбы Преснякова известный кондитер Ренат Агзамов готовится к созданию двухметрового торта-шедевра.

Кстати, с нетерпением ждет торжества бабушка Никиты Елена Преснякова. По мнению дамы, у парня сложились прекрасные гармоничные отношения с невестой и у них все будет хорошо.

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