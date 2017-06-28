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Беременная Серена Уильямс обнажилась для глянца


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Уже совсем скоро она станет мамой. Но как признается Серена Уильямс (Serena Williams), она все еще не до конца свыклась с этой мыслью. Впрочем, это не помешало звезде корта принять участие в откровенной фотосессии в стиле Деми Мур.

 
 
 

Первенец Уильямс родится на свет в начале осени. А сейчас самое время обнажиться для Vanity Fair, что теннисистка и сделала. В августовском номере журнала будет представлена эффектная фотосессия Энни Лейбовиц, для которой Серена позировала обнаженной и вместе со своим Алексисом Оганяном.

В сопроводительном интервью спортсменка призналась, что, увидев положительный тест на беременность, у нее «упало сердце».

«Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». Australian Open Уильямс выиграла, будучи на 8-й неделе беременности. А Уимблдон подождет.

Серена добавила, что если бы ей в прошлом году сказали, что у нее будет ребенок, она бы не поверила и долго смеялась. И до сих пор спортсменка пытается свыкнуться с мыслью о том, что скоро станет мамой.

Ранее мы писали:

Серена Уильямс показала крутой нрав. В сердцах она пообещала убить арбитра.

Мария Шарапова: «Говорят, у меня стальной характер». Теннисистка добилась успеха благодаря упорству и целеустремленности. 

Теона Дольникова ждет первенца. В полку звездных мамочек прибывает.



2 Не нравится 1 Нравится 28.06.2017 Теги: Серена Уильямс

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Обсуждение 3  

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  • Marana Vilnius
    Снимок в жёлтом балахоне - жуть, остальные - вполне ничего себе, ничего пугающего не обнаружила, плюс кое-где подфотошоплено, вдвоём с мужем вообще очень даже милый снимок. Не всем же выглядеть, как модели. А она не просто женщина с улицы, а всё-таки знаменитая (и вполне заслуженно) спортсменка.
    		 28.06.17 13:47
         
    0
         
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  • Micha Piter
    Лучше бы не обнажалась - внешность у неё пугающая... И она не знает откуда дети берутся, например, от незащищенного секса?! :)) Такое удивление....
    		 28.06.17 10:27
         
    6
         
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