Беременная Серена Уильямс обнажилась для глянца

Уже совсем скоро она станет мамой. Но как признается Серена Уильямс (Serena Williams), она все еще не до конца свыклась с этой мыслью. Впрочем, это не помешало звезде корта принять участие в откровенной фотосессии в стиле Деми Мур.

















Первенец Уильямс родится на свет в начале осени. А сейчас самое время обнажиться для Vanity Fair, что теннисистка и сделала. В августовском номере журнала будет представлена эффектная фотосессия Энни Лейбовиц, для которой Серена позировала обнаженной и вместе со своим Алексисом Оганяном.

В сопроводительном интервью спортсменка призналась, что, увидев положительный тест на беременность, у нее «упало сердце».

«Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». Australian Open Уильямс выиграла, будучи на 8-й неделе беременности. А Уимблдон подождет.

Серена добавила, что если бы ей в прошлом году сказали, что у нее будет ребенок, она бы не поверила и долго смеялась. И до сих пор спортсменка пытается свыкнуться с мыслью о том, что скоро станет мамой.

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