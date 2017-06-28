Беременная Серена Уильямс обнажилась для глянца
1 2
Уже совсем скоро она станет мамой. Но как признается Серена Уильямс (Serena Williams), она все еще не до конца свыклась с этой мыслью. Впрочем, это не помешало звезде корта принять участие в откровенной фотосессии в стиле Деми Мур.
Первенец Уильямс родится на свет в начале осени. А сейчас самое время обнажиться для Vanity Fair, что теннисистка и сделала. В августовском номере журнала будет представлена эффектная фотосессия Энни Лейбовиц, для которой Серена позировала обнаженной и вместе со своим Алексисом Оганяном.
В сопроводительном интервью спортсменка призналась, что, увидев положительный тест на беременность, у нее «упало сердце».
«Тогда я подумала: "Боже мой, этого не может быть. У меня же турнир. Как же я буду играть на Australian Open? Я еще планировала выиграть Уимблдон в этом году"». Australian Open Уильямс выиграла, будучи на 8-й неделе беременности. А Уимблдон подождет.
Серена добавила, что если бы ей в прошлом году сказали, что у нее будет ребенок, она бы не поверила и долго смеялась. И до сих пор спортсменка пытается свыкнуться с мыслью о том, что скоро станет мамой.
Ранее мы писали:Серена Уильямс показала крутой нрав. В сердцах она пообещала убить арбитра.
Мария Шарапова: «Говорят, у меня стальной характер». Теннисистка добилась успеха благодаря упорству и целеустремленности.
Теона Дольникова ждет первенца. В полку звездных мамочек прибывает.
Читайте также
Обсуждение 3
-
Marana VilniusСнимок в жёлтом балахоне - жуть, остальные - вполне ничего себе, ничего пугающего не обнаружила, плюс кое-где подфотошоплено, вдвоём с мужем вообще очень даже милый снимок. Не всем же выглядеть, как модели. А она не просто женщина с улицы, а всё-таки знаменитая (и вполне заслуженно) спортсменка.
28.06.17 13:47
-
Micha PiterЛучше бы не обнажалась - внешность у неё пугающая... И она не знает откуда дети берутся, например, от незащищенного секса?! :)) Такое удивление....
28.06.17 10:27