Наоми Кэмпбелл вспомнила о гламурной роскоши

Она одна из немногих супермоделей, до сих пор не завершивших карьеру. И о пенсии Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) совершенно не думает. Хотя ей это и ни к чему. Звезда в прекрасной форме и накануне стала одной из самых ярких гостий церемонии вручения NBA Awards в Нью-Йорке.

На торжестве Наоми появилась в гламурном мини-платье с отделкой из перьев страуса из коллекции Elie Saab. Выглядела 47-летняя модель потрясающе, по крайней мере, так заявило большинство модных обозревателей.

А тем временем поклонники пытаются разгадать секрет красоты Кэмпбелл. В свое время звезде пришлось пережить борьбу с кокаиновой аддикцией, но, в отличие от коллег, она до сих пор вовсе не является ярым приверженцем ЗОЖ.

В одном из недавних интервью Наоми объяснила, что не придерживается каких-либо жестких диет, но 2-3 раза в год проходит курсы детокса и очистки ЖКТ. Она также не поклонница силовых тренировок, ей не нравится работать с тренажерами. Кэмпбелл предпочитает занятия йогой и пилатесом.

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Источник фото: Globallookpress.com