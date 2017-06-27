Джигурда и Анисина отвоевали наследство
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Скандально известная звездная пара Никита Джигурда - Марина Анисина празднует победу. Как сообщается, пара выиграла судебный процесс по делу о наследстве Людмилы Браташ. Теперь Никита требует извинений у тех, кто называл его мошенником и насильником.
Разбирательство по делу о наследстве длилось больше года. Джигурда предъявил завещание, согласно которому объекты недвижимости на Рублевском шоссе, Кутузовском проспекте, в Строгино и во Франции переходят в его владение. Однако сестра покойной Светлана Романова заявила о подделке документа и предположила, что бард пытался отравить Браташ.
Но в конце концов, суд признал притязания артиста законными. «Закончилось детство, мы выиграли суд за наследство. H.D чист перед законом, вместе с живым драконом», - сообщил Никита в Insta.
Чуть позже он уточнил: «Кунцевский суд отклонил иск Светланы Романовой о том, что я якобы подделал завещание, травил Людмилу, украл у нее деньги, изнасиловал куму! Таким образом, завещание Люси Браташ признано настоящим! Можете поздравить нас с победой! Романовой Свете светит уголовная статья за клевету и ложь в адрес нашей семьи!»
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Обсуждение 3
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LikaС таким пафосом, как будто он лично эти деньги заработал, нищеброд.Тут пожалеть покойную надо, что за прожитую жизнь бизнес построила, а вот близких людей не нашла, кроме невменяемого Джигурды, кому бы завещать заработанное
27.06.17 16:38
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КсюЯ думаю, что они врут... С расчетом, что снова пригласят на ток шоу. Они так деньги зарабатывают....Джигурда уже давно врет . То у него сьемки в Голливуде, то центр в Греции....Врет......
27.06.17 22:46
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