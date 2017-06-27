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Шарлиз Терон нравится быть плохой девчонкой


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Шарлиз Терон (Charlize Theron) в реальной жизни - девушка респектабельная и доброжелательная. Зато на съемочной площадке звезду хлебом не корми - дай сыграть отрицательного персонажа. Сейчас Шарлиз промоутирует свою новую картину «Взрывная блондинка», в новом интервью она объяснила, почему ей так нравится образ плохой девчонки.

 
 
 

Терон стала звездой нового номера журнала W. Актриса приняла участие в стильной фотосессии и рассказала о съемках в экшн-фильме. Ранее Шарлиз признавалась, что во время съемок сцен борьбы сломала два зуба. Зато теперь актриса уверяет, что это был потрясающий опыт, и сравнила борьбу с балетом.

Она также объяснила, почему ее привлекают роли злодеек. «Меня всегда восхищало отвратительное поведение. Меня реально интересует, почему некоторые люди делают ужасные вещи. Я прочитала много книг на эту тему и знаю, что девиантное поведение - следствие воспитания или врожденных наклонностей. И какая-то часть меня хочет очень понять эту темную сторону жизни. Думаю, играть злых персонажей - своего рода катарсис. Такой бесплатный пропуск для души - в реальности не произойдет ничего плохого, но вы можете исследовать, какова природа зла».

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Шарлиз Терон стала чудовищем. Актриса сыграла королеву-монстра в картине «Белоснежка и Охотник: Зимняя война». 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 2 Нравится 27.06.2017 Теги: Шарлиз Терон

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