Милла Йовович закрыла кинофестиваль в Шанхае
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Милла Йовович (Milla Jovovich) одна из тех звезд, которых можно назвать по-настоящему гламурными актрисами. Она знает, как правильно выбрать наряд для красной дорожки и выглядеть королевой. Что и продемонстрировала на выходных в Шанхае.
Милла стала одной из самых ярких дам церемонии закрытия международного кинофестиваля в Шанхае. Актриса появилась на красной дорожке в шикарном платье из новой коллекции итальянского модного дома Prada и, по мнению модных критиков, выглядела шикарно.
Тем временем недавно Йовович переживала серьезное разочарование. Как выяснилось, в Голливуде планируется перезапуск франшизы «Обитель зла». Но без Миллы.
В ходе беседы с журналистами актриса посоветовала киностудии, работающей над перезапуском, удачи в поиске подходящих кадров. «Я бы посоветовала найти людей, которые будут работать над проектом с таким же энтузиазмом. В этом жанре люди очень чувствительны к фальшивкам. В мире научной фантастики/хорроров очень много по-настоящему преданных фанатов, и они отнюдь не идиоты. Они сразу же понимают, когда что-то делается лишь для того, чтобы сделать деньги».
Ранее мы писали:Милла Йовович показала естественную красоту. Актриса стала звездой Harper’s Bazaar.
Милла Йовович: «Нет у меня никакого стиля». По словам звезды, она ничего не понимает в моде.
Милла Йовович представила вторую дочь. Малышка Дашиэл Идан Йовович-Андерсон родилась в апреле.
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