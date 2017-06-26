 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Милла Йовович закрыла кинофестиваль в Шанхае


0 0

Милла Йовович (Milla Jovovich) одна из тех звезд, которых можно назвать по-настоящему гламурными актрисами. Она знает, как правильно выбрать наряд для красной дорожки и выглядеть королевой. Что и продемонстрировала на выходных в Шанхае.

 

Милла стала одной из самых ярких дам церемонии закрытия международного кинофестиваля в Шанхае. Актриса появилась на красной дорожке в шикарном платье из новой коллекции итальянского модного дома Prada и, по мнению модных критиков, выглядела шикарно.

 

Тем временем недавно Йовович переживала серьезное разочарование. Как выяснилось, в Голливуде планируется перезапуск франшизы «Обитель зла». Но без Миллы.

 

В ходе беседы с журналистами актриса посоветовала киностудии, работающей над перезапуском, удачи в поиске подходящих кадров. «Я бы посоветовала найти людей, которые будут работать над проектом с таким же энтузиазмом. В этом жанре люди очень чувствительны к фальшивкам. В мире научной фантастики/хорроров очень много по-настоящему преданных фанатов, и они отнюдь не идиоты. Они сразу же понимают, когда что-то делается лишь для того, чтобы сделать деньги».

Ранее мы писали:

Милла Йовович показала естественную красоту. Актриса стала звездой Harper’s Bazaar. 

Милла Йовович: «Нет у меня никакого стиля». По словам звезды, она ничего не понимает в моде. 

Милла Йовович представила вторую дочь. Малышка Дашиэл Идан Йовович-Андерсон родилась в апреле. 



0 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: Милла Йовович

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору