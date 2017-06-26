Милла Йовович закрыла кинофестиваль в Шанхае

Милла Йовович (Milla Jovovich) одна из тех звезд, которых можно назвать по-настоящему гламурными актрисами. Она знает, как правильно выбрать наряд для красной дорожки и выглядеть королевой. Что и продемонстрировала на выходных в Шанхае.

Публикация от Ithaisa`s eyes (@ithaisaseyes) Июн 25 2017 в 4:22 PDT

Милла стала одной из самых ярких дам церемонии закрытия международного кинофестиваля в Шанхае. Актриса появилась на красной дорожке в шикарном платье из новой коллекции итальянского модного дома Prada и, по мнению модных критиков, выглядела шикарно.

Публикация от BVLGARI (@bulgariofficial) Июн 25 2017 в 1:23 PDT

Тем временем недавно Йовович переживала серьезное разочарование. Как выяснилось, в Голливуде планируется перезапуск франшизы «Обитель зла». Но без Миллы.

Публикация от STYLE-TIPS.COM (@hkstyletips) Июн 25 2017 в 5:53 PDT

В ходе беседы с журналистами актриса посоветовала киностудии, работающей над перезапуском, удачи в поиске подходящих кадров. «Я бы посоветовала найти людей, которые будут работать над проектом с таким же энтузиазмом. В этом жанре люди очень чувствительны к фальшивкам. В мире научной фантастики/хорроров очень много по-настоящему преданных фанатов, и они отнюдь не идиоты. Они сразу же понимают, когда что-то делается лишь для того, чтобы сделать деньги».

Ранее мы писали:

Милла Йовович: «Нет у меня никакого стиля». По словам звезды, она ничего не понимает в моде.

Милла Йовович представила вторую дочь. Малышка Дашиэл Идан Йовович-Андерсон родилась в апреле.