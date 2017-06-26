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Брэд Питт утешился с Эль Макферсон


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Вот уже 9 месяцев как актер Брэд Питт (Brad Pitt) считается одиноким мужчиной. За это время звезде приписывали немало романтических увлечений, но ни один из слухов так и не подтвердился. Но журналисты не отчаиваются: сейчас в прессе обсуждается предполагаемый роман Питта с топ-моделью Эль Макферсон (Elle Macpherson).

Недавно стало известно о разрыве Эль с мужем-миллиардером Джеффри Соффером (Jeffrey Soffer). По данным светских обозревателей, пара рассталась без скандалов и по взаимному соглашению. Макферсон получила от Соффера особняк в Майами и 53 млн долларов наличными.

Модель не стала особо расстраиваться по поводу неудачи в браке. На днях 53-летняя Эль в компании Брэда Питта была замечена в одном из лос-анджелесских клубов. По словам очевидцев, звезды выглядели словно пара на свидании, так что сейчас сплетники увлеченно обсуждают вопрос - случится ли у знаменитостей серьезный роман?

Напомним, после расставания с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie) в сентябре прошлого года Брэду Питту успели приписать романы сразу с несколькими голливудскими актрисами, однако ни одна из подобных сплетен не подтвердилась.

Ранее мы писали:

Брэд Питт пытается забыть Джоли. Актер избавляется от вещей жены.

Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело». Актриса впервые прокомментировала развод.​

Эль Макферсон: «Женская красота зависит от настроения». По наблюдению звезды, когда женщина сама не уверена в себе, ее воспринимают как некрасивую.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 26.06.2017 Теги: Брэд Питт

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