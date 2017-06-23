Николь Кидман: «Хотела уйти из кино»

Николь Кидман (Nicole Kidman) недавно отметила юбилей. И актриса остается одной из самых серьезных дам в Голливуде, регулярно борется за «Оскар», приятно удивляет критиков. Но почти десять лет назад звезда всерьез задумывалась об уходе.

















Николь дала откровенное интервью The Daily Telegraph, в котором рассказала о том, что 10 лет назад пережила нечто вроде профессионального кризиса. Дело было в 2008 году. «Тогда я была беременна Санди (дочь) и часто думала: "Мне надо уйти из кино. Хватит. Я сделала слишком много"».

К счастью, у звезды была мощная поддержка в лице матери. Женщина уговорила актрису отказаться от завершения карьеры. «Она меня переубедила. Сказала, что я захочу продолжить съемки, когда стану чуть старше. Она была права».

В этом году Кидман оказалась в числе номинантов на награду «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в ленте «Лев». В начале года был представлен сериал «Большая маленькая ложь», в котором Николь сыграла одну из главных героинь, и проект получил одобрение критиков: «Невероятно смешная и очень привязчивая "Большая маленькая ложь" — захватывающий и запутанный сериал с актерами первой величины в главных ролях».

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Источник фото: Globallookpress.com