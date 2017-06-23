Николь Кидман: «Хотела уйти из кино»
1 0
Николь Кидман (Nicole Kidman) недавно отметила юбилей. И актриса остается одной из самых серьезных дам в Голливуде, регулярно борется за «Оскар», приятно удивляет критиков. Но почти десять лет назад звезда всерьез задумывалась об уходе.
Николь дала откровенное интервью The Daily Telegraph, в котором рассказала о том, что 10 лет назад пережила нечто вроде профессионального кризиса. Дело было в 2008 году. «Тогда я была беременна Санди (дочь) и часто думала: "Мне надо уйти из кино. Хватит. Я сделала слишком много"».
К счастью, у звезды была мощная поддержка в лице матери. Женщина уговорила актрису отказаться от завершения карьеры. «Она меня переубедила. Сказала, что я захочу продолжить съемки, когда стану чуть старше. Она была права».
В этом году Кидман оказалась в числе номинантов на награду «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в ленте «Лев». В начале года был представлен сериал «Большая маленькая ложь», в котором Николь сыграла одну из главных героинь, и проект получил одобрение критиков: «Невероятно смешная и очень привязчивая "Большая маленькая ложь" — захватывающий и запутанный сериал с актерами первой величины в главных ролях».
Ранее мы писали:Виктория Бекхэм сотрудничает с Николь Кидман. Кидман рекламирует новую коллекцию VB.
Николь Кидман стала звездой Vogue. Знаменитость приняла участие в стильной фотосессии.
Николь Кидман готова стать бабушкой. Актриса надеется, что старшая дочь скоро ее порадует.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
-
Новости | 07.06.2017
-
Планетарий | 07.06.2017
-
Новости | 24.05.2017
-
Новости | 23.05.2017
Обсуждение 3
-
50/50еще раз порекомендую Большую маленькую ложь) и Николь там хороша, молода и сексапильна. просто мечта "как выглядеть в 50"
23.06.17 11:29
-
Micha PiterЕй бы немного поправиться и тогда черты лица смягчились бы...
23.06.17 11:20