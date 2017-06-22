Кортни Кокс отказалась от филлеров

Ботокс, филлеры, подтяжка... Многочисленные процедуры по омоложению пользуются большой популярностью. Но постепенно набирает обороты новый тренд - старение с достоинством. Актриса Кортни Кокс (Courteney Cox), например, приняла непростое решение отказаться от филлеров.

















53-летняя звезда Голливуда на протяжении нескольких лет регулярно посещала специалиста по контурной пластике. Но теперь делает ставку на натуральность. Как рассказала Кортни изданию New Beauty, после очередных инъекций в прошлом году она поняла, что это не ее.

«Сейчас филлеры рассасываются, и я чувствую себя лучше, поскольку становлюсь похожей на себя. Надеюсь, я доведу это до конца. Я знаю, черты лица изменятся, кожа обвиснет. Я пыталась сопротивляться этому, но в итоге стала выглядеть словно подделка, суррогат самой себя».

«Теперь я понимаю, это не морщины - это линии улыбки. Мне пришлось учиться снова двигать мышцами лица, и в конце концов я поняла, что филлеры - это не для меня».

Кокс также обмолвилась, что не прочь родить второго ребенка. «Мне бы очень хотелось завести сейчас малыша. Да, мне понадобилась бы чужая яйцеклетка. Я могла бы быть одной из тех пожилых женщин, которые рожают детей, но я бы с удовольствием сделала это. Я понимаю, что это безумие, но мне очень хочется».

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Источник фото: Globallookpress.com