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Жасмин: «У нас сейчас очень тяжелый период»


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Семья певицы Жасмин переживает сложный момент. Накануне муж звезды Илан Шор был приговорен судом Кишинева к 7,5 годам тюремного заключения. Но артистка старается не падать духом и заявила о намерении бороться за мужа.

 

Жасмин уверена - Илан невиновен. И надеется, что на следующих судебных заседаниях это будет доказано. Сейчас артистка больше всего переживает за здоровье мужа. «Друзья, я благодарна всем, кто сейчас поддерживает нашу семью! У нас сейчас очень тяжелый период, не скрою, я очень подавлена. У Илана вчера опять был сердечный приступ. Такая ситуация может кого угодно подавить, я убеждена в том, что Илан не виновен, и мы, безусловно, докажем это на следующих слушаниях!!!» - написала звезда в соцсетях.

Певица также поговорила с журналистами Starhit и поблагодарила за поддержку. «Весь этот процесс и вся эта несправедливость могут кого угодно морально подавить. Вчера Илану снова стало плохо с сердцем, вызывали скорую. Наши дети тоже очень беспокоятся за папу… Мы готовы бороться дальше, и я верю, что этот кошмар для нас скоро закончится… Спасибо еще раз всем, кто нас поддерживает!»

Напомним, уголовное дело против бизнесмена было открыто два года назад. Шор обвиняется в хищении средств в особо крупных размерах - из трех банков Молдавии были выведены деньги на общую сумму 700 миллионов долларов.

Ранее мы писали:

Супруг певицы Жасмин обвиняется в хищении миллиарда. Идет расследование.

Жасмин стала заслуженной артисткой России. Удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный артист России» певица получила в Кремле, из рук президента страны. 

Жасмин: «Я счастлива в браке!» Певица достигла гармонии.  



0 Не нравится 0 Нравится 22.06.2017 Теги: жасмин

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