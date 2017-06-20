Татьяна Овсиенко: «Не бывает в жизни все гладко»

Татьяна Овсиенко, наконец, нашла свое счастье. Можно сказать, артистка собирается начать новую главу: она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром Меркуловым. Певице пришлось довольно долго дожидаться и добиваться своего счастья. И как признается Татьяна, она старалась не падать духом даже в, казалось бы, патовых ситуациях.

В свое время Овсиенко удалось встать на ноги после серьезной аварии, восстановиться после травмы позвоночника, дождаться любимого, который долгое время провел в тюрьме. Певица не скрывает: ей пришлось серьезно поработать над силой воли, и сейчас она считает себя «закаленной».

«Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит. Я не воспринимаю слово "депрессия". Оно придумано нынешним веком», - рассуждает артистка в интервью изданию Dni.ru.

По словам Татьяны, для нее лучшее средство поднять настроение и избавиться от грусти - занятия спортом.

А увлекаться самосожалением и упиваться своей болью - самый неудачный вариант. «Я не имела права углубляться в свою боль из-за ребенка, из-за работы. Я всегда чувствовала ответственность за семью, за свой коллектив. Сколько я наделала ошибок! Даже когда Сашу арестовали… И это при том, что я уже более 15 лет стараюсь жить только на позитиве. Проснулся, плохо тебе, а ты все равно улыбнись. Все обойдется, но только в том случае, если к этому относиться должным образом. Все испытания нужно проходить с достоинством».

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Источник фото: Globallookpress.com