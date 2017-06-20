Татьяна Овсиенко: «Не бывает в жизни все гладко»
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Татьяна Овсиенко, наконец, нашла свое счастье. Можно сказать, артистка собирается начать новую главу: она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром Меркуловым. Певице пришлось довольно долго дожидаться и добиваться своего счастья. И как признается Татьяна, она старалась не падать духом даже в, казалось бы, патовых ситуациях.
В свое время Овсиенко удалось встать на ноги после серьезной аварии, восстановиться после травмы позвоночника, дождаться любимого, который долгое время провел в тюрьме. Певица не скрывает: ей пришлось серьезно поработать над силой воли, и сейчас она считает себя «закаленной».
«Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит. Я не воспринимаю слово "депрессия". Оно придумано нынешним веком», - рассуждает артистка в интервью изданию Dni.ru.
По словам Татьяны, для нее лучшее средство поднять настроение и избавиться от грусти - занятия спортом.
А увлекаться самосожалением и упиваться своей болью - самый неудачный вариант. «Я не имела права углубляться в свою боль из-за ребенка, из-за работы. Я всегда чувствовала ответственность за семью, за свой коллектив. Сколько я наделала ошибок! Даже когда Сашу арестовали… И это при том, что я уже более 15 лет стараюсь жить только на позитиве. Проснулся, плохо тебе, а ты все равно улыбнись. Все обойдется, но только в том случае, если к этому относиться должным образом. Все испытания нужно проходить с достоинством».
Ранее мы писали:Татьяна Овсиенко наслаждается жизнью с любимым. Звезда на собственном примере демонстрирует, насколько важен «милый рядом».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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Marana VilniusЭтот её возлюбленный, начиная с 90-ых, входил в состав преступных группировок (рэкет и т.п.), организовал убийство, которое только случайно стало покушением на убийство, поскольку жертва осталась жива. После этот Меркулов (кличка Саша Чудной) скрывался на Украине по поддельному паспорту, а сама Овсиенко влезла в Комиссию Общественного совета при МВД РФ, но не для пользы дела, а для того, чтобы вызволить своего любовника. Я, конечно, понимаю, что любовь зла, но как по мне, выглядит это всё очень некрасиво, и мне не очень понятно, зачем об этом трубить на весь мир. Влюбиться в плохого человека каждая может, никто не застрахован, тем более неясно, что он ей там напевал (мол, не виноват я, меня подставили и т.п.), но самой-то не 20 лет, должна понимать, что к чему. Я случайно прочла про него статью, и чуть ли не на следующий день её показали по 1-ому каналу. Странно было смотреть, как она восхваляет настоящего преступника и вопит, что наконец-то справедливость восторжествовала. И он тоже изображал жертву несправедливости.
21.06.17 13:44
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Надеюсь, это старая фотография. А то вообще, просто сдохнуть!.. LOL
21.06.17 12:34
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СимаМолодец! Дай Бог ей счастья!
20.06.17 14:02
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А она молодец))
20.06.17 13:38