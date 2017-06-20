 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Татьяна Овсиенко: «Не бывает в жизни все гладко»


0 1

Татьяна Овсиенко, наконец, нашла свое счастье. Можно сказать, артистка собирается начать новую главу: она готовится к свадьбе со своим возлюбленным Александром Меркуловым. Певице пришлось довольно долго дожидаться и добиваться своего счастья. И как признается Татьяна, она старалась не падать духом даже в, казалось бы, патовых ситуациях.

В свое время Овсиенко удалось встать на ноги после серьезной аварии, восстановиться после травмы позвоночника, дождаться любимого, который долгое время провел в тюрьме. Певица не скрывает: ей пришлось серьезно поработать над силой воли, и сейчас она считает себя «закаленной».

«Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит. Я не воспринимаю слово "депрессия". Оно придумано нынешним веком», - рассуждает артистка в интервью изданию Dni.ru.

По словам Татьяны, для нее лучшее средство поднять настроение и избавиться от грусти - занятия спортом.

А увлекаться самосожалением и упиваться своей болью - самый неудачный вариант. «Я не имела права углубляться в свою боль из-за ребенка, из-за работы. Я всегда чувствовала ответственность за семью, за свой коллектив. Сколько я наделала ошибок! Даже когда Сашу арестовали… И это при том, что я уже более 15 лет стараюсь жить только на позитиве. Проснулся, плохо тебе, а ты все равно улыбнись. Все обойдется, но только в том случае, если к этому относиться должным образом. Все испытания нужно проходить с достоинством».

Ранее мы писали:

Татьяна Овсиенко наслаждается жизнью с любимым. Звезда на собственном примере демонстрирует, насколько важен «милый рядом».

Самые яркие отечественные исполнители восьмидесятых. Многие из них продолжают нас радовать. 

Вадим Казаченко рассказал о причинах потери популярности. Артист с трудом принимает правила игры современного российского шоу-бизнеса.

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 20.06.2017 Теги: Татьяна Овсиенко

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
  • Marana Vilnius
    Этот её возлюбленный, начиная с 90-ых, входил в состав преступных группировок (рэкет и т.п.), организовал убийство, которое только случайно стало покушением на убийство, поскольку жертва осталась жива. После этот Меркулов (кличка Саша Чудной) скрывался на Украине по поддельному паспорту, а сама Овсиенко влезла в Комиссию Общественного совета при МВД РФ, но не для пользы дела, а для того, чтобы вызволить своего любовника. Я, конечно, понимаю, что любовь зла, но как по мне, выглядит это всё очень некрасиво, и мне не очень понятно, зачем об этом трубить на весь мир. Влюбиться в плохого человека каждая может, никто не застрахован, тем более неясно, что он ей там напевал (мол, не виноват я, меня подставили и т.п.), но самой-то не 20 лет, должна понимать, что к чему. Я случайно прочла про него статью, и чуть ли не на следующий день её показали по 1-ому каналу. Странно было смотреть, как она восхваляет настоящего преступника и вопит, что наконец-то справедливость восторжествовала. И он тоже изображал жертву несправедливости.
    		 21.06.17 13:44
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Vacarme
    Надеюсь, это старая фотография. А то вообще, просто сдохнуть!.. LOL
    		 21.06.17 12:34
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Сима
    Молодец! Дай Бог ей счастья!
    		 20.06.17 14:02
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ulyaulkovska
    А она молодец))
    		 20.06.17 13:38
         
    0
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору