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Ульяна Лопаткина завершает карьеру


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Одна из самых известных балерин страны завершает карьеру. Ульяна Лопаткина больше не является примой Мариинского театра. Об этом на выходных было официально объявлено на сайте Мариинки.

В этом сезоне Лопаткина не могла выступать из-за травм и решила взять паузу. Теперь же звезда приняла решение о завершении карьеры. Чем намерена заняться 43-летняя артистка в будущем - пока не сообщается.

Напомним, Ульяна выступала примой Мариинского театра более 20 лет - с 1995 года. В 2000 году в ходе одного из спектаклей балерина получила травму голеностопа, но сумела довести выступление до конца.

Лопаткина считается одной из самых ярких и талантливых артисток российского балета, является лауреатом множества престижных наград, в 2005 году получила звание народной артистки России.

В одном из интервью Ульяна заметила, что, несмотря на амбиции, она вовсе не перфекционистка. «Человек всегда далек от идеала, либо от своего, либо от того, каким его хотят видеть. Возможно, идеал – быть естественным. Нет ведь черного и белого, и просто серого нет. Мир многоцветный, многогранный, и все меняется. Счастлив тот, кто все понял про себя. Мне больше всего нравится мысль, что если человек согласился быть собой, принял себя со всеми своими ощущениями и живет своей жизнью, но не мыслями о себе только, когда он сам решает, как хочет жить, когда понимает свои недостатки и что с ними делать (или ничего не делать), когда человек себя не боится и не боится того, как выглядит в глазах окружающих, он сразу становится интересным».

Ранее мы писали:

Ульяна Лопаткина о том, каков ритм жизни настоящей балерины. Кроме как на занятия у станка, репетиции и выступления времени больше ни на что не остается. 

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 19.06.2017 Теги: Ульяна Лопаткина

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