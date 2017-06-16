Кристен Стюарт представила новую линию Chanel

Кристен Стюарт (Kristen Stewart) старается расти. Сегодня она не только актриса, девушка уже попробовала себя в качестве режиссера. И еще Кристен продолжает сотрудничество с модным домом Chanel. Теперь звезда представляет новую линию декоративной косметики.

В Сети представлен рекламный ролик, в котором Стюарт демонстрирует линию Ombre Premiere - средства для макияжа весьма насыщенных оттенков. В видео актрисе наносят мейкап, а Кристен рассказывает об эмоциях, которые испытывает, глядя на роскошные оттенки.

«Красный усиливает чувства, поднимает настроение. И я ассоциирую себя с красным. Это очень сильная ассоциация. Ведь я - Овен. Огненный знак», - говорит актриса.

Напомним, Кристен выступает представительницей Chanel четвертый год. Она снималась в различных рекламных роликах и даже сыграла Коко Шанель в молодости в специальной короткометражке Лагерфельда. По словам кутюрье, у американской актрисы потрясающая индивидуальность. В мае было объявлено, что Стюарт станет лицом нового аромата Gabrielle Chanel. Рекламный ролик планируется представить в сентябре.

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