Арт-хендмейд­-фестиваль «Аргани» впервые в Грузии

Первый в Грузии арт-фестиваль экологической направленности будет проходить три дня – 7, 8 и 9 июля на Батумском бульваре, у статуи Али и Нино. Далее его планируют проводить каждые три месяца.

В фестивале примут участие как известные музыканты, так и уличные исполнители, начинающие хендмейд-мастера и художники с известными именами, крупные компании, выпускающие уникальные товары. Представлены будут также дизайнеры одежды, стилисты и художники, граффитисты, режиссеры, фотографы, повара, рестораторы, дизайнеры интерьеров, архитекторы, танцоры и диджеи, актеры и музыканты.

Заявленные исполнители: Нино Башарули, Мебо Нутсубидзе, группа «Бани», Ото Немсадзе, группы Four line и Asea sool. Список звезд, поддерживающих Артфест, постоянно расширяется.

Творчество, бизнес, культура и искусство объединятся в масштабном социальном проекте с экологическим уклоном. Фестиваль «Аргани» проходит при поддержке Батумской мэрии, «Бульвара Батуми» и продюсерского центра Go Mamonts!.

Участники и артисты фестиваля, а также его организаторы – приверженцы здорового образа жизни, экологии и вегетарианства. Цель фестиваля – объединение единомышленников и пропаганда здоровых ценностей, таких как забота о планете и ее жителях.

В рамках фестиваля будет осуществлен сбор средств для помощи бездомным животным Батуми и негосударственному приюту Мераби Накашидзе.

Кроме того, на фестивале все товары и продукты будут экологичными, растительного и природного происхождения. Никакого мяса, кожи. Наш девиз: «Мы не едим животных, мы им помогаем!»

Принять участие могут все желающие, реализовавшие себя в творчестве, музыке, искусстве, разделяющие идеи фестиваля.

Выставлять свои работы могут и взрослые, и дети. Для детей организована отдельная площадка – кидс-маркет. Также будет представлен фудкорт с блюдами вегетарианской кухни Грузии и других народов.

Но это не все – в дальнейшем «Аргани» планирует создать арт-коворкинг с совместными мастерскими и шоу-румами для местных ремесленников. Это не только создаст новые возможности и рабочие места, но привлечет туристов, улучшит инвестиционный климат Батуми и Грузии в целом.

Подробная информация на страницах в соцсетях:

Группа в ФБ: https://www.facebook.com/arganiartfest/

Группа в ВК: https://vk.com/arganifest

Встреча в ВК: https://vk.com/arganiartfest