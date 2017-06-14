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Бородина показала, на кого похожа младшая дочь


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Ксения Бородина довольно долго скрывала младшую дочь. Даже нехорошие слухи появились. Но недавно ведущая решила опубликовать фото девочки, и подписчики сразу стали спорить, на кого же похожа малышка Тея? Сегодня Бородина разрешила спор.

Ксения опубликовала совместный снимок с младшей дочерью и своей любимой бабушкой. «Две голубоглазки. Баба Галя моя любимая, я так рада, что ты приходишь на праздники своих внучек, что мы можем радовать тебя, что, наконец-то, ты можешь за 80 лет спокойно посидеть и полюбоваться нами. Всю жизнь ты всем помогала, ни минуты не сидела спокойно, я знаю, что я такой же моторчик, как и ты, спасибо тебе за это, спасибо тебе за самое лучшее детство», - написала ведущая.

Поклонники сразу увидели сходство Теи с прабабушкой: «Теона похожа на бабушку очень!!! Вот это да!!! Красавицы все какие!!!», «Какие красивые женщины в вашей семье!!))», «Маленькая-то похожа на бабушку», «Так малышка на бабулю похожа. Разлет ноздрей на носике. Нижнюю губку прячет под верхней. Опять же цвет глаз».

Напомним, в детстве Ксению растили бабушка и дедушка. Родители Бородиной долгое время жили в Италии.

Ранее мы писали:

Почему Бородина не показывает дочь? Ведущая дала ответ злопыхателям.

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Бородина тайно сделала пластику. По слухам, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует.


1 Не нравится 2 Нравится 14.06.2017 Теги: Ксения Бородина

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