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Бородина тайно сделала пластику


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Ведущая Ксения Бородина очень тщательно ухаживает за собой. Но похоже, звезда склонна к перфекционизму. По некоторым данным, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует. Причем кардинально.

Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ксения решилась на коррекцию формы носа. Якобы в ходе ринопластики девушке был уменьшен кончик носа. По словам инсайдера, операция длилась около двух часов и проходила под общим наркозом. На следующий день Бородина вернулась домой.

 

Публикация от borodylia (@borodylia)

 

Правда, сама Ксения сплетни опровергает. Да, она посещала клинику красоты. Но ходила она на прием к стоматологу.

Стоит отметить, что сплетни об увлечении Бородиной кардинальными процедурами коррекции появляются не впервые. В начале этого года некоторые поклонники предположили, что ведущая увеличила грудь, провела липосакцию. Несколько лет назад Ксения откровенно посмеялась над слухами об увеличении губ. «Так, к слову, никогда не накачивала губы, и никакого тюнинга у меня нет!!! Ищите другие недостатки...» — писала звезда в соцсетях.

Ранее мы писали:

Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.

Почему Бородина не показывает дочь? Ведущая дала ответ злопыхателям.

Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов. 



0 Не нравится 3 Нравится 30.03.2017 Теги: Ксения Бородина

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