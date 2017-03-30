Бородина тайно сделала пластику
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Ведущая Ксения Бородина очень тщательно ухаживает за собой. Но похоже, звезда склонна к перфекционизму. По некоторым данным, ведущая старательно выискивает несовершенства своей внешности, а затем их корректирует. Причем кардинально.
Накануне в ряде СМИ появились сообщения о том, что Ксения решилась на коррекцию формы носа. Якобы в ходе ринопластики девушке был уменьшен кончик носа. По словам инсайдера, операция длилась около двух часов и проходила под общим наркозом. На следующий день Бородина вернулась домой.
Правда, сама Ксения сплетни опровергает. Да, она посещала клинику красоты. Но ходила она на прием к стоматологу.
Стоит отметить, что сплетни об увлечении Бородиной кардинальными процедурами коррекции появляются не впервые. В начале этого года некоторые поклонники предположили, что ведущая увеличила грудь, провела липосакцию. Несколько лет назад Ксения откровенно посмеялась над слухами об увеличении губ. «Так, к слову, никогда не накачивала губы, и никакого тюнинга у меня нет!!! Ищите другие недостатки...» — писала звезда в соцсетях.
Ранее мы писали:
Ксения Бородина: «У меня нет желания превращать свою жизнь в шоу». Звезда отказалась от интересного предложения.Почему Бородина не показывает дочь? Ведущая дала ответ злопыхателям.
Бородина похвасталась хорошей формой. Ведущая восстановила фигуру после родов.
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Обсуждение 1
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Marana VilniusНу да, ну да, все они ничего не делают, только маски из огурца, и от свежей капусты сиси растут. Кстати, обычно скрывают пластику те, кто увлекается ею не на шутку, т.е. у кого с этим перебор.
30.03.17 14:34