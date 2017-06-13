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Деми Мур затмила Скарлетт Йоханссон


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Сейчас она не слишком часто появляется на красных дорожках. Но порох в пороховницах еще есть. Накануне Деми Мур (Demi Moore ) стала одной из самых ярких звезд премьеры комедии «Очень плохие девчонки» в Нью-Йорке.

  • Деми на премьере
  • Деми на премьере
  • Деми на премьере
  • Деми на премьере
  • Деми на премьере
  • Деми на премьере
  • Зои Кравиц, Джиллиан Белл, Скарлетт Йоханссон
  • Зои Кравиц
 
 
 

54-летняя актриса появилась в эффектном платье от Dior. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру Деми, мышцы рук в тонусе. Мур с удовольствием раздавала автографы и позировала поклонникам, по мнению некоторых светских обозревателей, актриса была настолько харизматична, что в этот вечер оставила в тени исполнительниц главных ролей: Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johannson), Зои Кравиц (Zoe Kravitz) и Джиллиан Белл (Jillian Bell).

По сюжету новой комедии несколько подруг устраивают перед свадьбой ядерный девичник в Майами. Но развеселая сумасшедшая вечеринка заканчивается трагедией - парень-стриптизер умирает в результате несчастного случая. И насмерть перепуганным девушкам необходимо выпутаться из дурацкой истории, замести следы и избавиться от трупа, пока они не попали в руки к полицейским.

В российский прокат фильм «Очень плохие девчонки» выйдет на этой неделе. Режиссер описывает комедию как нечто среднее между картинами «Мальчишник в Вегасе» и «Уик-энд у Берни».

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 13.06.2017 Теги: Деми Мур

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