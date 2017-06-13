Деми Мур затмила Скарлетт Йоханссон

Сейчас она не слишком часто появляется на красных дорожках. Но порох в пороховницах еще есть. Накануне Деми Мур (Demi Moore ) стала одной из самых ярких звезд премьеры комедии «Очень плохие девчонки» в Нью-Йорке.

















54-летняя актриса появилась в эффектном платье от Dior. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру Деми, мышцы рук в тонусе. Мур с удовольствием раздавала автографы и позировала поклонникам, по мнению некоторых светских обозревателей, актриса была настолько харизматична, что в этот вечер оставила в тени исполнительниц главных ролей: Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johannson), Зои Кравиц (Zoe Kravitz) и Джиллиан Белл (Jillian Bell).

По сюжету новой комедии несколько подруг устраивают перед свадьбой ядерный девичник в Майами. Но развеселая сумасшедшая вечеринка заканчивается трагедией - парень-стриптизер умирает в результате несчастного случая. И насмерть перепуганным девушкам необходимо выпутаться из дурацкой истории, замести следы и избавиться от трупа, пока они не попали в руки к полицейским.

В российский прокат фильм «Очень плохие девчонки» выйдет на этой неделе. Режиссер описывает комедию как нечто среднее между картинами «Мальчишник в Вегасе» и «Уик-энд у Берни».

Ранее мы писали:

Самые эффектные фотосессии Деми Мур. Деми — не только талантливая актриса, но и просто роскошная женщина.

Деми Мур похвасталась фигурой. Актриса тщательно следит за собой.

Источник фото: Globallookpress.com