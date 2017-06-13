Деми Мур затмила Скарлетт Йоханссон
0 1
Сейчас она не слишком часто появляется на красных дорожках. Но порох в пороховницах еще есть. Накануне Деми Мур (Demi Moore ) стала одной из самых ярких звезд премьеры комедии «Очень плохие девчонки» в Нью-Йорке.
54-летняя актриса появилась в эффектном платье от Dior. Наряд прекрасно подчеркивал фигуру Деми, мышцы рук в тонусе. Мур с удовольствием раздавала автографы и позировала поклонникам, по мнению некоторых светских обозревателей, актриса была настолько харизматична, что в этот вечер оставила в тени исполнительниц главных ролей: Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johannson), Зои Кравиц (Zoe Kravitz) и Джиллиан Белл (Jillian Bell).
По сюжету новой комедии несколько подруг устраивают перед свадьбой ядерный девичник в Майами. Но развеселая сумасшедшая вечеринка заканчивается трагедией - парень-стриптизер умирает в результате несчастного случая. И насмерть перепуганным девушкам необходимо выпутаться из дурацкой истории, замести следы и избавиться от трупа, пока они не попали в руки к полицейским.
В российский прокат фильм «Очень плохие девчонки» выйдет на этой неделе. Режиссер описывает комедию как нечто среднее между картинами «Мальчишник в Вегасе» и «Уик-энд у Берни».
Ранее мы писали:
Самые эффектные фотосессии Деми Мур. Деми — не только талантливая актриса, но и просто роскошная женщина.
Деми Мур похвасталась фигурой. Актриса тщательно следит за собой.Деми Мур благословила первенца Эштона Кутчера. Актриса старается поддерживать нормальные отношения с бывшим.
Источник фото: Globallookpress.com
Читайте также
Обсуждение 3
-
АлёнаДожили до того, что мышцы рук и женщин обсуждаются..... а мужчин чего? Его парфюмерия и косметику?
14.06.17 10:30
-
Если б не написали , что это Деми , я бы её не узнала. Полностью перекроенное лицо.
13.06.17 14:57
-
Micha PiterНу наконеч-то она поправилась и снова стала красивой и аппетитной :-)
13.06.17 11:19