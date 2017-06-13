Том Круз предложил Николь Кидман воссоединиться

Они более десяти лет предпочитали не общаться. Хотя временами Николь Кидман (Nicole Kidman) вспоминает, как тяжело переживала разрыв с Томом Крузом (Tom Cruise). Сам Круз предпочитал о бывшей супруге в интервью не упоминать. Но как выясняется, актер о Николь прекрасно помнит и даже ценит ее.

По данным таблоидов, Том решил устроить своеобразное воссоединение с Николь. Но только на экране. Актер предложил бывшей жене, которая сейчас вполне счастлива в браке с Китом Урбаном, сняться вместе в драме о бывших супругах, переживающих после развода что-то вроде ренессанса в отношениях.

Кидман была сильно удивлена. «Николь была ошарашена, когда Том предложил ей поработать вместе. Еще больше ее удивило, что фильм изобилует любовными сценами», - цитирует инсайдера Intermedia.

Актриса пока не приняла окончательно решения, но, по слухам, она готова скорее согласиться, нежели отказаться.

Кстати, ранее Николь обмолвилась, что у нее с Томом были особые отношения. «Знаете, это такой своеобразный способ существования. Когда кажется, что вы живете в своем собственном, отдельном ото всех мире. Похоже на дурман, поскольку двое кажутся единым целым, и только они способны понять друг друга. Кажется, вы очень близки, и это так романтично. Никто не способен понять тебя, кроме того, кто спит рядом».

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Николь Кидман стала звездой Vogue. Знаменитость приняла участие в стильной фотосессии.

Источник фото: Globallookpress.com