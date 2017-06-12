Собчак прилетела на «Кинотавр» с сыном

Теледиву Ксению Собчак нередко упрекают за недостаточное внимание к маленькому сыну. Звезда в ответ на критику только посмеивается. А теперь недоброжелателям нечего сказать - на фестиваль «Кинотавр» в Сочи Ксения прилетела с Платоном.

На кинофестиваль звезда поспешила почти сразу после проведения церемонии вручения премий МУЗ- ТВ в «Олимпийском». Причем в Сочи Собчак прилетела с супругом Максимом Виторганом. И по словам очевидцев, в аэропорту пара была замечена с малышом Платоном. Причем супруги постарались скрыть лицо сына от любопытных.

На красной дорожке Собчак появилась в стильном кимоно. Вместе с мужем Ксения посетила премьеру нового фильма Резо Гигинеишвили «Заложники». И картина звезде очень понравилась.

«Резо, поздравляю с успехом! После легких, вкусных, с гранатами и солнцем комедий снять такой серьезный, важный фильм - это круто... Для меня это картина о том, что есть люди, для которых отсутствие свободы выбора невыносимо и толкает на ужасные отчаянные поступки. Большинству людей сложно понять это, так как им жить без свободы хорошо и комфортно. Но есть несколько процентов в любом обществе тех, для кого немыслимо жить с подобными ограничениями. Поэтому я прекрасно понимаю ответ на вопрос, поставленный очередным комсомольским парторгом в кино: "Они - дети элиты, у них все было, чего же им не хватало?"».

Ранее мы писали:

Ксения Собчак о собственных методах вампиризма . По мнению звезды, основная эмоция людей, которая сопровождает ее по жизни — это зависть.

Ксения Собчак рассказала о сексуальном взгляде. Звезда пояснила, что притягивает мужчин.

Александр Васильев: «Ксения Собчак — пример хорошего стиля». По мнению историка, Ксения Собчак очень удачно сменила имидж.