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Собчак прилетела на «Кинотавр» с сыном


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Теледиву Ксению Собчак нередко упрекают за недостаточное внимание к маленькому сыну. Звезда в ответ на критику только посмеивается. А теперь недоброжелателям нечего сказать - на фестиваль «Кинотавр» в Сочи Ксения прилетела с Платоном.

На кинофестиваль звезда поспешила почти сразу после проведения церемонии вручения премий МУЗ- ТВ в «Олимпийском». Причем в Сочи Собчак прилетела с супругом Максимом Виторганом. И по словам очевидцев, в аэропорту пара была замечена с малышом Платоном. Причем супруги постарались скрыть лицо сына от любопытных.

На красной дорожке Собчак появилась в стильном кимоно. Вместе с мужем Ксения посетила премьеру нового фильма Резо Гигинеишвили «Заложники». И картина звезде очень понравилась.

«Резо, поздравляю с успехом! После легких, вкусных, с гранатами и солнцем комедий снять такой серьезный, важный фильм - это круто... Для меня это картина о том, что есть люди, для которых отсутствие свободы выбора невыносимо и толкает на ужасные отчаянные поступки. Большинству людей сложно понять это, так как им жить без свободы хорошо и комфортно. Но есть несколько процентов в любом обществе тех, для кого немыслимо жить с подобными ограничениями. Поэтому я прекрасно понимаю ответ на вопрос, поставленный очередным комсомольским парторгом в кино: "Они - дети элиты, у них все было, чего же им не хватало?"».

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0 Не нравится 1 Нравится 12.06.2017 Теги: Ксения Собчак

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