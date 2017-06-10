Синди Кроуфорд объяснила, как принять возраст

Красота - важный ресурс для многих женщин. И для некоторых увядание с возрастом может оказаться чуть ли не психической катастрофой. Но многие признанные красавицы сумели с этим справиться. Например, Синди Кроуфорд (Cindy Crawford).

В прошлом году Синди отметила юбилей. Супермодель до сих пор в прекрасной форме, хотя и признает, что у нее бывают не очень удачные дни. Как признается Кроуфорд, в свое время ей пришлось проделать серьезную работу по принятию своего возраста.

«Мне непросто далось осознание себя 50-летней. Раньше я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а теперь такой стала моя дочь. Но не хочу тратить свое нынешнее время и силы на попытки повернуть время вспять, стать такой, словно мне немного за тридцать. Да, возможно, мне хотелось бы, чтобы кожа и талия остались прежними. Я много работала, чтобы стать такой, какой я стала», - рассказала звезда изданию Dujour.

По мнению Синди, за последнюю четверть века модельная индустрия очень сильно изменилась. «По социальным сетям видно, красота - не такая уж редкость. Она везде, что очень важно для женщин. Раньше лишь несколько представительниц прекрасного пола появлялись на обложках журналов, а сегодня в Instagram вы можете найти неизвестную вам девушку, у которой девять миллионов фолловеров, и признать, что она красива».

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