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Боярская: «Страстей мне хватает!»


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В жизни Елизаветы Боярской особый период. Период полного взаимопонимания с мужем. Не то чтобы пара очень сильно работала над этим, просто иначе им нельзя. Артисты сыграли вместе сразу в двух проектах, и, по словам Елизаветы, ее семья, наконец, окончательно воссоединилась.

Боярской и Матвееву повезло - они сыграли главные роли в сериале «Анна Каренина» и художественной картине «Анна Каренина. История Вронского». По словам актрисы - роль Анны была ее давней мечтой. И тем не менее своей героине она не завидует. Как признается Елизавета, кризисы в семейной жизни ей неведомы, зато страстей хватает.

«Страстей мне хватает в кино и на сцене! Я и раньше так говорила, а сейчас сразу две подписи готова поставить под этой своей фразой. Потому что... ну это невыносимо - постоянно находиться в подобном эмоциональном напряжении, в непонимании, отчаянии, боли, в ощущении конца света! Такие чувства даже играть мучительно, а уж жить с этим... Нет, не дай бог. <...>. Мы с Максимом очень близки по духу, мы равны в наших эмоциональных проявлениях, у нас нет территории неразрешимых конфликтов. Мы друг друга уважаем, любим и ценим. И я бы никогда не променяла покой, надежность и благополучие на какую-то неистовую страсть».

Боярская уточнила, что сейчас живет в Москве и считает, что ее семья воссоединилась. «В Питер мы приезжаем в гости к бабушке и дедушке. А я езжу работать в Малый драматический театр на спектакли, которых у меня достаточно много», - цитирует актрису Hello!.

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0 Не нравится 1 Нравится 09.06.2017 Теги: Елизавета Боярская

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