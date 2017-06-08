Джаред Лето не хочет детей

Плейбой, трендсеттер, секс-символ... Джаред Лето (Jared Leto) считается одним из самых классных и востребованных актеров Голливуда. У него миллионы поклонниц и поклонников, много интересных предложений. Но, кажется, Джареду все это надоело. И в последнее время звезда все чаще старается уединиться.

В новом интервью журналу ES 45-летний актер и музыкант признался, что его круг общения довольно мал. У Лето всего два закадычных приятеля - Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio) и креативный глава Gucci Алессандро Микеле (Alessandro Michele). «У меня немного друзей, и я наслаждаюсь тем временем, которое мы проводим вместе. Лео действительно веселый, мы давно знаем друг друга. Но он обычно занят. Те люди, которые действительно мне симпатичны, не могут общаться столько, сколько бы нам хотелось», — пожаловался Джаред.

В свое время Лето считался сердцеедом (Скарлетт Йоханссон и Камерон Диас подтвердят), но сейчас он вполне счастлив в одиночестве и даже не задумывается о создании семьи, об отцовстве. «Я думаю, это большая ответственность - растить детей. Но у меня есть... много вещей, о которых нужно позаботиться», - загадочно заявил актер.

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