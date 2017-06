Рианна посмеялась над фэтшеймингом

Поп-певица Рианна (Rihanna) за последние пару месяцев заметно изменилась в фигуре. Теперь формы звезды аппетитнее, и, похоже, артистка вовсе не комплексует по этому поводу. А тех, кто пытается ее критиковать, РиРи засмеет в два счета.

Публикация от Stephanie 🇵🇦🇧🇧 (@sincerely.steph) Июн 6 2017 в 10:29 PDT

На днях Рианна была замечена на съемках нового видеоролика вместе с DJ Khaled в Майами. Звезда щеголяла в прозрачном топе, не скрывающем пирсинг сосков, и цветастых легинсах. Многие поклонники заметили складочки на звездном животе, но напрямую критиковать певицу никто не решился.

Публикация от Joël Rayder (@joelrayder) Июн 6 2017 в 10:28 PDT

На прошлой неделе один из обозревателей издевательски сравнил исполнительницу с «борцом сумо», но после обвинений в фэтшейминге удалил пост в соцсетях и принес извинения. Рири же, похоже, насмешки совершенно не задевают. Но все же на днях она опубликовала мем с изображениями скандально известного рэпера Гуччи Мейна (Gucci Mane).

«Если ты не можешь справиться со своим Гуччи Мейном в 2007 году, то ты не заслуживаешь своего Гуччи Мейна в 2017 году», - гласит подпись над снимками, на одном из которых рэпер запечатлен полным, на другом - спортивным и подтянутым.

