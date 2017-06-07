Рианна посмеялась над фэтшеймингом
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Поп-певица Рианна (Rihanna) за последние пару месяцев заметно изменилась в фигуре. Теперь формы звезды аппетитнее, и, похоже, артистка вовсе не комплексует по этому поводу. А тех, кто пытается ее критиковать, РиРи засмеет в два счета.
На днях Рианна была замечена на съемках нового видеоролика вместе с DJ Khaled в Майами. Звезда щеголяла в прозрачном топе, не скрывающем пирсинг сосков, и цветастых легинсах. Многие поклонники заметили складочки на звездном животе, но напрямую критиковать певицу никто не решился.
На прошлой неделе один из обозревателей издевательски сравнил исполнительницу с «борцом сумо», но после обвинений в фэтшейминге удалил пост в соцсетях и принес извинения. Рири же, похоже, насмешки совершенно не задевают. Но все же на днях она опубликовала мем с изображениями скандально известного рэпера Гуччи Мейна (Gucci Mane).
«Если ты не можешь справиться со своим Гуччи Мейном в 2007 году, то ты не заслуживаешь своего Гуччи Мейна в 2017 году», - гласит подпись над снимками, на одном из которых рэпер запечатлен полным, на другом - спортивным и подтянутым.
Ранее мы писали:Рианна без ума от Леонардо Ди Каприо. По слухам, у звезд тайный роман.
Рианна разозлила феминисток. Клип на песню Bitch Better Have My Money назвали сексистским и обвинили артистку в пропаганде насилия над женщинами.Рианна: «Быть покорной в спальне очень весело». Артистка любит перевоплощения и на сцене, и в постели.
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