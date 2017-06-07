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Николь Кидман получила награду Glamour


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Через несколько недель она отметит 50-летие. И редакция британского журнала Glamour уже сделала своеобразный подарок Николь Кидман (Nicole Kidman). Николь получила награду как «Лучшая актриса года» на вчерашней церемонии Glamour of The Year Awards.

  • Николь Кидман
  • Николь Кидман
  • Николь Кидман
  • Николь Кидман
  • Лили Джеймс
  • Джордан Данн
  • Джордан Данн
  • Винни Харлоу
 
 
 

Кидман стала одной из самых ярких звезд вечера. Актриса появилась в романтично-кружевном платье с цветами из новой коллекции Erdem. По мнению модных обозревателей, Николь выглядела прекрасно. Сама знаменитость призналась, что для нее большая честь получить очередную награду именно сейчас.

Компанию на красной дорожке Кидман составила актриса Лили Джеймс (Lily James). А тем временем модели Джордан Данн (Jourdan Dunn) и Винни Харлоу (Winnie Harlow) продемонстрировали эффектные кружевные платья, подчеркивающие тело. Так можно сказать, что «голые» остаются в моде.

Популярный шоумен Джеймс Корден (James Corden), ведущий The Late Show with James Corden, получил лестный титул «Мужчина года». Особо отмечена модельер Мария Грация Кьюри - первая женщина, занявшая пост креативного директора дома Dior.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 07.06.2017 Теги: Николь Кидман

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