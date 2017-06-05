 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Хэлли Берри шокировала животом


3 0

Голливудская актриса Хэлли Берри (Halle Berry) устроила очередную сенсацию. На выходных звезда побывала на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе - Chrysalis Butterfly Ball. Но мало того, что Хэлли выглядела потрясающе. Журналисты сразу заметили округлившийся живот актрисы.

 
 
 

На приеме 50-летняя знаменитость появилась в гламурном платье с серебристыми пайетками из коллекции Gosia Baczyńska. Выглядела актриса очень свежо и как минимум на 10 лет моложе своего возраста. Но самое любопытное - изменения в линии талии. Причем складывалось ощущение, что Берри демонстративно подчеркивает живот.

Светские обозреватели в замешательстве. В августе Берри отметит 51-летие. Естественные роды в этом возрасте пока считаются несколько рискованными (хотя Джанет Джексон, к примеру, родила первенца в возрасте 50 лет). К тому же в прошлом году Хэлли завершила развод с актером Оливье Мартинесом, и пока никто не заметил, чтобы в жизни звезды появился достойный мужчина. Публика заинтригована.

Хотя не исключено, что перед светским мероприятием Берри всего лишь плотно поужинала и решила устроить забавный розыгрыш.

Ранее мы писали:

Хэлли Берри не снимает обручальное кольцо. Звезда подала на развод. 

Хэлли Берри рассказала, как выглядеть моложе. Секрет звезды очень прост. 

Хэлли Берри шокировала Instagram. Звезда присоединилась к популярной соцсети.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 3 Нравится 05.06.2017 Теги: Хэлли Берри

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору