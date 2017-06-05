Хэлли Берри шокировала животом

Голливудская актриса Хэлли Берри (Halle Berry) устроила очередную сенсацию. На выходных звезда побывала на одном из светских мероприятий в Лос-Анджелесе - Chrysalis Butterfly Ball. Но мало того, что Хэлли выглядела потрясающе. Журналисты сразу заметили округлившийся живот актрисы.

















На приеме 50-летняя знаменитость появилась в гламурном платье с серебристыми пайетками из коллекции Gosia Baczyńska. Выглядела актриса очень свежо и как минимум на 10 лет моложе своего возраста. Но самое любопытное - изменения в линии талии. Причем складывалось ощущение, что Берри демонстративно подчеркивает живот.

Светские обозреватели в замешательстве. В августе Берри отметит 51-летие. Естественные роды в этом возрасте пока считаются несколько рискованными (хотя Джанет Джексон, к примеру, родила первенца в возрасте 50 лет). К тому же в прошлом году Хэлли завершила развод с актером Оливье Мартинесом, и пока никто не заметил, чтобы в жизни звезды появился достойный мужчина. Публика заинтригована.

Хотя не исключено, что перед светским мероприятием Берри всего лишь плотно поужинала и решила устроить забавный розыгрыш.

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Источник фото: Globallookpress.com