Алена Водонаева ждет суда в Минске

Неприятный инцидент произошел на выходных с Аленой Водонаевой. Отправляясь на съемки, девушка была задержана в аэропорту Минска за нарушение таможенного законодательства. Алена около 10 часов разбиралась с представителями таможенной службы и назвала процесс как «жестокое и невнятное, бездарное многочасовое порно».

Завтра, 6 июня, Водонаева должна предстать перед судом. Как стало известно, звезда была задержана при попытке вывезти крупную сумму денег без соответствующего оформления налоговой декларации. Теперь Алене грозит судебное разбирательство и крупный штраф.

А вот как описывает инцидент сама Водонаева: «Я, Алекс Малиновский и наши помощники и сопровождающие: его брат-близнец Гриша и наш пиар-директор Наташа. С собой мы везли только личные вещи, документы и деньги. В общей сложности у нас с собой было 30.000 $ и немного рублей. У мальчиков было по 8.000 $, у нас с Наташей по 7.000 $. Мы прекрасно знаем, что один человек имеет право без декларации провозить максимум десятку $. Так почти везде. Все наши паспорта везла Наташа. Все наши деньги вез Григорий. Это нормальная практика и забота сопровождающих артистов. Проходя таможню в Минске, ЕЩЕ НЕ ПРОЙДЯ ЗЕЛЕНУЮ ЛИНИЮ, на вопрос таможенника перед ней о том, сколько у нас с собой денег, мы вчетвером честно ответили - сколько у нас с собой на всех! Он ПРИГЛАСИЛ нас пройти дальше, за ним, за зеленую линию, и тут началось... <...>. По факту каждый из нас не превышает лимит заявленных по закону цифр, но все деньги в одной сумке и зеленую линию мы уже пересекли».

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