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Скарлетт Йоханссон призывает говорить о сексе


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Она запросто может сыграть Чудо-женщину в латексе и юную инженю. И вообще, сегодня Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson) остается одним из секс-символов Голливуда. Но есть одна проблема. С собственной сексуальностью Скарлетт разобралась, а вот как о сексе говорят современные женщины, звезде не нравится.

 
 
 

В новом интервью Cosmopolitan Йоханссон заявила, что для большинства женщин обсуждение секса все еще остается неким табу.

«Откровенные разговоры женщин о сексе практически запрещены, - рассуждает актриса. - И просто говоря о своей здоровой сексуальности, вы рискуете получить репутацию слишком раскованной, дикой и вообще шлюхи. Общество твердит, что вы безнравственны, и подозревает сексуальную девиацию. Многим женщинам просто любопытно само сексуальное наслаждение, но для нас это все еще табу».

По мнению Скарлетт, пришло время сломать стереотипы и добиться права свободно обсуждать сексуальные отношения. «Конечно, все это очень личное, но пора уже отказаться от ярлыков и социальной стигматизации».

Напомним, сама Йоханссон недавно решила расстаться с супругом Роменом Дориаком.

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0 Не нравится 1 Нравится 03.06.2017 Теги: Скарлетт Йоханссон

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