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Кожевникова похвасталась фигурой в бикини


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Мария Кожевникова прекрасно знает, как непросто поддерживать тело в тонусе. И на собственном опыте поняла, как сложно восстанавливать фигуру после родов. Но актриса справилась и сегодня решила показать себя во всей красе.

Кожевникова опубликовала в соцсетях фото, для которого позировала в бикини. И судя по снимку, Марии не приходится жаловаться на целлюлит и отсутствие талии. Как пишет актриса, многие девушки и женщины часто пишут ей о своем страхе потерять фигуру после родов.

«Сделаю исключение и выставлю фото в купальнике после рождения двух сыновей, когда набрала почти 40 кг за каждую беременность! Да, да, я не ошиблась! + 40 кг. Причем, конечно, кто-то скажет: есть надо было меньше, но нет, ела я не так уж много, да и употребление воды у меня было в пределах нормы. А вес стал расти с геометрической прогрессией с 7 месяца... проверяли даже на диабет, но, слава богу, не подтвердился, врачи пришли к выводу, что вот такая гормональная перестройка у организма», - объясняет Кожевникова.

 

Мария призывает девушек не переживать за фигуру и наслаждаться счастьем материнства.

«Все остальное ерунда, которая решается с помощью силы воли!» - уверяет звезда.

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0 Не нравится 2 Нравится 02.06.2017 Теги: Мария Кожевникова

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